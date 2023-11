Allgäuer kickt mit Saarbrücken die Bayern aus dem Pokal: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Den Pokalsieg gegen Bayern München haben der Ostallgäuer Patrick Sontheimer und sein Team ordentlich gefeiert. So geht es nun für den 1. FC Saarbrücken weiter.

03.11.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Mit dem 2:1-Pokalsieg über den FC Bayern München hat die Mannschaft von Drittligist 1. FC Saarbrücken ihren Platz in der Vereinshistorie sicher. Der Sensationserfolg gegen den Rekordpokalsieger feierten die Saarbrücker ausgiebig. Unter den feierwütigen Spielern war auch Patrick Sontheimer.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Ebenhofen spielt seit Sommer 2023 für die Saarländer. Zuvor lief der Ostallgäuer zwei Jahre für Viktoria Köln auf. Ausgebildet wurde Sontheimer bei der SpVgg Greuther Fürth, bei den "Kleeblättern" gab er in der Saison 2016/2017 auch sein Debüt in der zweiten Fußball-Bundesliga.

So feierte der 1. FC Saarbrücken nach dem Pokalsieg gegen den FC Bayern

Im Interview mit t-online.de sprach Sontheimer über die Feierlichkeiten nach der Pokal-Sensation. "Wir sind als Mannschaft noch in der Stadt gewesen und haben die Stimmung in der Stadt aufgesaugt, mit den Fans zusammen. Ich wusste, dass die Stimmung im Ludwigsparkstadion überragend sein würde, aber dass es so extrem pushen würde, hätte ich nicht gedacht. Das war deutlich mehr, als es zuvor jemals der Fall war. Man hat gemerkt, dass wir einen zwölften Mann hatten, der uns richtig gutgetan hat. So etwas habe ich davor noch nie erlebt", sagte Sontheimer.

Patrick Sontheimer trifft gegen die Bayern zum zwischenzeitlichen 1:1

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 hatte Sontheimer maßgeblichen Anteil an der Pokalsensation. "Es hat sich eigentlich ganz normal angefühlt. Ich habe lediglich meinen Job gemacht. Wir hatten schon die ein oder andere Chance, die wir nicht genutzt hatten", sagte der Ostallgäuer. "Dann war es so, dass ich dachte: 'Heute ist was möglich.' Es war ein schönes Gefühl."

In der 3. Liga steht das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen an

Beim 1. FC Saarbrücken geht nun der Liga-Alltag weiter, am Samstag (14 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Tabellensiebten SV Sandhausen an. An den nächsten Pokalgegner will Sontheimer noch keine Gedanken verschwenden. "Wir haben am Samstag ein wichtiges Ligaspiel. Aber dann werden wir natürlich die Auslosung schauen und dann schauen wir mal, wer kommt.", sagte der 25-Jährige.

