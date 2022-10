Paukenschlag: TSV Kottern trennt sich von Trainer Matthias Günes

Tabellenplatz zwölf genügt nicht den Ansprüchen: Das Team brauche einen neuen Impuls. Der Nachfolger steht auch schon fest und ist ein alter Bekannter ...

03.10.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Die Nachricht kommt am Tag der Deutschen Einheit und ist alles andere als "einheitlich". Fußball-Bayernligist TSV Kottern und Trainer Matthias Günes gehen getrennte Wege. Darüber informierte Abteilungsleiter Peter Kusel am Montagmittag die Öffentlichkeit. Wörtlich heißt es: "Wir möchten darüber informieren, dass wir uns heute Vormittag mit unserem Trainer Matthias Günes über eine Beendigung der Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung besprochen haben. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monaten haben zu vielen Gesprächen in der Vorstandschaft geführt. Nach langen Überlegungen und Gesprächen sind wir davon überzeugt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Matthi hat unserem Verein mit unglaublich viel Engagement und Leidenschaft durch schwere Zeiten während der Coronalockdownsgebracht. Dafür danken wir ihm aufs Herzlichste. Sein Nachfolger wird mit Frank Wiblishauser ein alter Bekannter. Frank hat unser vollstes Vertrauen, die Mannschaft in den nächsten Wochen mit Selbstvertrauen und Leidenschaft wieder in ruhigere Gewässer zu bringen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.