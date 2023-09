Paul Wanner glänzt beim Debüt für Elversberg

Bei seinem Debüt für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg legt Paul Wanner den Siegtreffer vor.

05.09.2023 | Stand: 16:40 Uhr

Am Freitag lieh Fußball-Zweitligist SV Elversberg Paul Wanner vom FC Bayern München aus – schon am Sonntag stand der 17-Jährige aus Amtzell im Aufgebot der Saarländer für das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. In der 68. Minute feierte Wanner dann auch sein Zweitliga-Debüt. Dieses hätte kaum besser laufen können.

Nur zehn Minuten später legte sich Wanner, der im rechten offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde (kicker-Note 2), den Ball nach einer schnellen Körpertäuschung auf seinen starken linken Fuß und bereitete per Flanke den Siegtreffer von Wahid Faghir vor. Sein Teamkollege Jannik Rochelt aus Weiler blieb beim ersten Saisonsieg des SVE dagegen blass (kicker-Note 4).