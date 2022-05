Allgäuer Paul Wanner schießt Traumtor bei U17-Europameisterschaft

Der Allgäuer Paul Wanner hat ein Traumtor beim Sieg von Deutschlands U17-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Italien erzielt. Hier das Video.

17.05.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem 3:2-Sieg gegen Italien in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Paul Wanner (Amtzell) vom FC Bayern München erzielte dabei das 2:0 – und ließ dabei elegant sowohl einen Verteidiger als auch den Torwart stehen.

In der 56. Minute wurde das Allgäuer Top-Talent ausgewechselt. Das nächste Gruppenspiel für die U17 steht am Donnerstag (16.30 Uhr) gegen Luxemburg an.

FCB-Trainer Julian Nagelsmann ist unzufrieden mit Paul Wanner

Beim FC Bayern München war Wanner zuletzt nicht mehr in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. FCB-Trainer Julian Nagelsmann war zuletzt zudem unzufrieden mit den Leistungen des Allgäuers. Vor dem letzten Saisonspiel in Wolfsburg sagte Nagelsmann: "Die U19-Spiele, die er gemacht hat, waren nicht immer so, dass ich auf der Tribüne mit beiden Ohren geschlackert habe. Am Ende ist es schon meine Erwartungshaltung, wenn du bei den Profis trainierst, schon einer der Besten zu sein auf dem Feld.“

Mit seinem Traumtor bei der U17-EM hat Wanner jedenfalls eine erste Duftmarke gesetzt.