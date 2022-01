Philipp Nawrath aus Nesselwang freut sich auf die Weltcup-Rennen in Ruhpolding. So langsam beginnt die heiße Phase vor den Olympischen Spielen.

12.01.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Eine beeindruckende Leistung zeigte Philipp Nawrath beim Biathlon-Verfolgungsrennen in Oberhof. Der einzige Weltcup-Starter aus dem Allgäu stürmte von Startplatz 51 auf Rang 25 nach vorn. Jetzt stehen für den 28-jährigen drei Heimrennen in Ruhpolding an. Am Donnerstag um 14.30 Uhr startet der Sportler vom SK Nesselwang im Sprint, am Samstag in der Staffel und am Sonntag in der Verfolgung. Sein Ziel: 40 Mal ins Schwarze treffen.