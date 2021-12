Philipp Nawrath aus Nesselwang hat sich bereits für die Spiele in Peking qualifiziert. Wie Mentor Michael Greis den Saisonstart des 28-Jährigen bewertet.

03.12.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Philipp Nawrath gehört in diesem Winter zu den Säulen der deutschen Biathlonmannschaft. Der 28-jährige Sportpolizist aus Nesselwang hat Olympia fest im Visier. Die Qualifikation für die Spiele in Peking sicherte er sich gleich am ersten Weltcup-Wochenende. Dort wurde er im Sprint Sechster und sagte anschließend im AZ-Interview: „Ich kann es noch besser.“