Allgäuer Nawrath wird Zweiter in Verfolgung und festigt Gesamtführung

Auf den Sprint-Sieg folgt für Philipp Nawrath in der Verfolgung von Östersund Platz zwei. Damit reist der Nesselwanger im Gelben Trikot zum nächsten Weltcup.

03.12.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Der Allgäuer Philipp Nawrath (SK Nesselwang) ist zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im schwedischen Östersund in der Verfolgung auf Platz zwei gelaufen und hat damit die Führung im Gesamtweltcup verteidigt. Der 30-Jährige musste sich am Sonntag nach 12,5 Kilometern nur dem Schweden Sebastian Samuelsson geschlagen geben.

Einen Tag nach dem Sprintsieg, seinem ersten Erfolg im Weltcup, machte Nawrath den besten Saisonauftakt deutscher Skijäger überhaupt perfekt: Fünf Podiumsplatzierungen holten DSV-Männer bisher noch nie. 2001 hatte es vier gegeben. Zuvor hatte Roman Rees im Einzel vor Justus Strelow gewonnen, dazu gab es Platz drei in der Staffel.

Nur fünf Sekunden fehlen Philipp Nawrath zum nächsten Sieg

Nawrath kam in Führung liegend zum letzten Schießen, musste dann aber wie Verfolger Samuelsson (3 Fehler insgesamt) einmal in die Strafrunde. Auf den letzten Kilometern konnte Nawrath (2 Fehler) nicht mehr ganz mithalten und hatte am Ende 5,1 Sekunden Rückstand. Dritter wurde der Norweger Vetle Sjastad Christiansen (1/+7,2 Sekunden).

Im Anschluss an sein Fabel-Wochenende sagte Nawrath: "Beim letzten Schießen wurde es schon interessant. Ich habe versucht, mich weiterhin zu fokussieren und habe versucht, in der vierten Runde Körner zu sparen. Aber ich muss sagen, in der Kälte hat es sehr viel Energie gekostet." Für mich ist es ein ganz besonderer Moment. Aber es ist erst der Anfang der Saison und die Jungs sind brutal stark in der Loipe."

Nawrath freut sich auf nächsten Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Mit Blick auf die nächsten Weltcup-Rennen in Hochfilzen sagte Nawrath: "Natürlich ist mein Ziel, da vorne zu bleiben. Was am Ende in der Gesamtwertung rauskommt, wird sich zeigen. Ersteinmal gilt es, sich gut zu erholen. Und dann freue ich mich auf die Rennen in Hochfilzen."

Fünf Deutsche unter den Top 20

Johannes Kühn als Zehnter, David Zobel als 16., Strelow als 17. sowie Routinier Benedikt Doll als 19. komplettierten das starke deutsche Ergebnis. Rees musste wie auch in der Staffel leicht angeschlagen erneut passen.

