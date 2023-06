Zwei Radrennen, über 1000 Fahrer: Das ist am Wochenende in Pinswang und Günzach geboten

Über 1000 Radsportler messen sich beim Finalwochenende von Allgäuer Radrennserie am Wochenende in Pinswang und Günzach. Auch zahlreiche Profis sind am Start.

01.06.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Radsport-Spannung pur am Wochenende in Pinswang/ Tirol und Günzach: Nachdem die ersten drei Etappen um den „Sparkasse Allgäu-Willi Koller’s Rad-Boutique-Cup 2023“ bereits im April ausgetragen worden sind, feiern die beiden letzten Etappen eine Art Premiere. Die Rennen von Pinswang und Günzach wurden zu einem Rennwochenende zusammengelegt. Dazu wurde das Günzacher Rennen von Oktober in den Juni vorgezogen.

Sportlich bleibt es spannend. Noch können zehn Sportler unter die ersten Drei kommen. „Die derzeit Führenden in den Klassen der Elite, Amateure, Frauen, Masters 2+3, Masters 4, Junioren, männliche Jugend und Jugend weiblich können noch von ihren Podestplätzen verdrängt werden“, sagt Klaus Görig, Vorsitzender des RC Allgäu, der zusammen mit Willi Koller und dem SV Pinswang Veranstalter der Rennen ist.

Zahlreiche Radprofis in Pinswang und Günzach am Start

Die Besten in den acht Klassen schlüpfen nach dem vierten Lauf in Pinswang am Samstag und dem Endlauf in Günzach am Sonntag in die gelben Sieger-Trikots. Die ersten Drei der Elite-Klasse erhalten zudem Geldpreise. Die Elite-Klasse ist „mit zehn UCI-Sportlern, also Fahrern mit Profilizenzen, gut besetzt“, sagt Görig. Neben Athleten der UCI-Kontinental-Teams „Maloja Pushbikers“, „Santic Wibatech“ und „Team Vorarlberg“, reist auch ein schlagkräftiges Quartett des österreichischen „Team Felbermayr Simplon Wels“ an. Am Samstag geht es ab 15 Uhr auf dem 3,65 Kilometer langen Rundkurs in Pinswang zur Sache. Für die Elite-Klasse der Männer stehen 22 Runden und rund 80 Kilometer auf dem Programm.

Am Sonntag feiert man in Günzach Geburtstag: 30 Jahre Rennradrennen. Heuer findet die 25. Auflage statt. Die Klassen der weiblichen Jugend und der Schüler U15 beginnen um 11 Uhr. Krönender Abschluss ist das Ausscheidungsfahren der „CT, Elite-Amateure“ ab 15.40 Uhr, zu dem nur noch die besten 15 Fahrer des vorangegangenen Kriteriums zugelassen sind.

Über 1000 Teilnehmer am Wochenende

Die Teilnehmerzahl lässt auf spannende Rennen hoffen. „Wir haben nochmals zugelegt und Wertschätzung durch die Sportler und Sportlerinnen erhalten. 2022 hatten wir beim Fünf-Etappen-Rennen insgesamt 860 Teilnehmer, davon 441 in der Elite-Klasse und 120 Nachwuchssportler. In diesem Jahr sind es bislang 1020 Teilnehmer“, sagt Görig. Nur in den Nachwuchsklassen habe man weniger Meldungen als sonst. Nachmeldungen für alle Klassen sind vor Ort möglich.

