Profi-Strapazen und Nachwuchs: So lief das Jahr 2023 für Radsportler Oliver Mattheis

Rad-Profi Oliver Mattheis war mit seinem Team BikeAid in der ganzen Welt unterwegs. Was den 28-Jährigen besonders faszinierte.

22.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor einigen Wochen hat es ihn privat wieder in heimatliche Gefilde gezogen, während er als Radsportler in diesem Jahr ganz schön in der Welt herumgekommen ist: Oliver Mattheis aus Pfronten. Mit seiner Frau Jessica ist er ins Ostallgäu zurückgekehrt, wo kürzlich sein Sohn Emil geboren wurde.

Oliver Mattheis fuhr auch schon für den RSC Kempten

Er wolle jetzt etwas zur Ruhe kommen, sagt Mattheis, der von 2018 bis 2021 für das Elite-Team des RSC Kempten und zuvor auch schon für das Nachwuchs- und U23-Team des RSC fuhr.

Die Saison des 28-jährigen Radprofis in Diensten des saarländischen Teams Bikeaid glich der eines Globetrotters. Mitte Februar hatte die Saison für ihn gleich mit einer achttägigen Etappenrundfahrt im afrikanischen Ruanda begonnen, bevor es zu mehreren Rennen in der Schweiz sowie Frankreich weiterging und es Mattheis „immer mit Topstars“ der internationalen Radsportszene zu tun bekam.

Auch gegen Christopher Froome trat Oliver Mattheis in dieser Saison an

So sei er etwa gegen verschiedene Weltmeister gefahren und – darunter der vierfache Tour de France-Gewinner Christopher Froome. Wenngleich er in diesen hochkarätig besetzten Rennen keine Chance hatte, ganz vorne mitzufahren, habe Mattheis dennoch „großen Spaß“ dabei gehabt und „viel Erfahrung gesammelt“. Auch sportlich sei er besser geworden, was er sich auch als Hauptziel vorgenommen hatte.

Hinter dem 28-Jährigen aus Pfronten liegen 8500 Rennkilometer

Schließlich fühlt er sich mittlerweile ziemlich wohl als Profi, nachdem er bis Anfang September sogar noch zeitweise in einem Fahrradladen in Friedrichshafen gearbeitet hatte. Mit rund 60 Renntagen und etwa 8500 Rennkilometern, zu denen noch ungefähr 28.000 Trainingskilometer dazukommen, war die diesjährige Saison sehr intensiv. Seinen größten sportlichen Erfolg errang er bei der Deutschland-Tour im vergangenen Sommer. Dabei mischte er in der ersten Etappe in einer Ausreißergruppe an der Spitze des Klassements mit.

Seine Wege als Radsportprofi sollen ihn auch im nächsten Jahr wieder von Pfronten in die große, weite Welt hinaus führen, wo er auch mal „einen Profisieg“ einfahren möchte. Den Vertrag bei seinem saarländischen Team jedenfalls hat er schon einmal verlängert.