Allgäuer Radstar Emil Herzog: Vom Überflieger zum Pechvogel, und jetzt?

Emil Herzog gilt als herausragendes Talent im Radsport. In den letzten Monaten wurde der Westallgäuer aber von einer rätselhaften Krankheit arg zurückgeworfen.

31.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im September war Emil Herzog an einem Punkt, da ging nichts mehr. Schon bei lockerem Training, eigentlich ein Klacks für den Radprofi aus Simmerberg im Westallgäu, machten die Beine zu. Nichts war mehr da von der sonst so unbändigen Kraft des 19-jährigen Ausnahmefahrers. „Ich war bei verschiedenen Ärzten, habe ein Blutbild machen lassen, aber alles schien in Ordnung zu sein. Das war frustrierend, denn ich wusste, irgendetwas stimmt nicht“, sagt der Junioren-Weltmeister von 2022.

