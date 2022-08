Paukenschlag: Allgäuer Olympiasiegerin Lisa Brennauer hört auf

Rad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer beendet ihre Karriere. Bei der EM in München fährt sie ihr letztes Rennen. Nach ihrem Rücktritt hat sie große private Pläne.

03.08.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Man sollte aufhören, wenn’s am schönsten ist. Diese Weisheit hat Radsportlerin Lisa Brennauer wohl beherzigt, denn nach WM-Titel und Olympiasieg im vergangenen Jahr und ihrer ersten Tour-de-France-Teilnahme vor wenigen Tagen wird die 34-jährige Duracherin ihre Karriere noch in diesem Monat beenden.

Wie die Allgäuer Zeitung am Dienstag exklusiv und vorab erfahren hat, wird Brennauer ihre Wettkampfräder nach den European Championships in München endgültig in die Garage stellen. Brennauer und der Bund Deutscher Radfahrer wollen darüber am Mittwoch informieren.

Brennauer gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Radsportlerinnen aller Zeiten. Sie ist 14-fache deutsche Meisterin, hat bei Welt- und Europameisterschaften 24 Medaillen geholt und ihre Karriere mit dem Olympiasieg 2021 in Tokio gekrönt. Mit dem Bahnvierer holte sie bei den Spielen in Japan triumphal Gold. 17 Jahre nach ihrem ersten Titel 2005 bei der Junioren-WM in Salzburg soll nun bald Schluss sein.

Bilderstrecke

Lisa Brennauer: Stationen einer großen Radsport-Karriere

1 von 29 Lisa Brennauer ist siebenfache Weltmeisterin auf Straße und Bahn. Sie ist damit eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. 2021 wurde sie mit dem Bahn-Vierer Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung. Nun möchte Brennauer ihre Karriere nach der EM in München beenden. Bild: Ralf Lienert Lisa Brennauer ist siebenfache Weltmeisterin auf Straße und Bahn. Sie ist damit eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. 2021 wurde sie mit dem Bahn-Vierer Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung. Nun möchte Brennauer ihre Karriere nach der EM in München beenden. Bild: Ralf Lienert 2 von 29 2005: Freude über die ersten großen Erfolge: Brennauer holt den deutschen und bayerischen Meistertitel im Einzelzeitfahren. Es gratulieren (von links) BSG-Vorstand Mario Dalla Torre, BSG-Prokurist Eugen Hoser und Franz Meier vom TSV Durach. Bild: Ralf Lienert 2005: Freude über die ersten großen Erfolge: Brennauer holt den deutschen und bayerischen Meistertitel im Einzelzeitfahren. Es gratulieren (von links) BSG-Vorstand Mario Dalla Torre, BSG-Prokurist Eugen Hoser und Franz Meier vom TSV Durach. Bild: Ralf Lienert 3 von 29 2005: Damals noch das große Talent aus Durach: Lisa Brennauer wird bayerische Straßen-Meisterin im Einzelzeitfahren. Bild: Ralf Lienert 2005: Damals noch das große Talent aus Durach: Lisa Brennauer wird bayerische Straßen-Meisterin im Einzelzeitfahren. Bild: Ralf Lienert 4 von 29 2006: Wachablösung im Allgäuer Frauenradsport: Lokalmatadorin Lisa Brennauer gewinnt das Duracher Abendkriterium vor Jutta Schubert vom RSC Kempten (rechts). Bild: Ralf Lienert 2006: Wachablösung im Allgäuer Frauenradsport: Lokalmatadorin Lisa Brennauer gewinnt das Duracher Abendkriterium vor Jutta Schubert vom RSC Kempten (rechts). Bild: Ralf Lienert 5 von 29 2006: Lisa Brennauer - ausnahmsweise mal hinter und nicht vor der Kamera ... Bild: Ralf Lienert 2006: Lisa Brennauer - ausnahmsweise mal hinter und nicht vor der Kamera ... Bild: Ralf Lienert 6 von 29 2007: Ich und mein Rad. Lisa Brennauer präsentiert ihre neue Rennmaschine. Bild: Ralf Lienert 2007: Ich und mein Rad. Lisa Brennauer präsentiert ihre neue Rennmaschine. Bild: Ralf Lienert 7 von 29 2007: Lisa Brennauer im Trikot der Equipe Nürnberger Versicherung. Bild: Ralf Lienert 2007: Lisa Brennauer im Trikot der Equipe Nürnberger Versicherung. Bild: Ralf Lienert 8 von 29 2007: Schon als Juniorin heimste Lisa Brennauer viele nationale und internationale Titel ein. Daheim stimmte sie den Fotoshootings des AZ-Fotografen bereitwillig zu. Auch wenn's dafür mal ins hohe Allgäuer Gras ging ... Bild: Ralf Lienert 2007: Schon als Juniorin heimste Lisa Brennauer viele nationale und internationale Titel ein. Daheim stimmte sie den Fotoshootings des AZ-Fotografen bereitwillig zu. Auch wenn's dafür mal ins hohe Allgäuer Gras ging ... Bild: Ralf Lienert 9 von 29 2007: Zwischen all den nationalen und internationalen Rennen genießt Lisa Brennauer ihre Trainingsrunden im Allgäu. Gerne vorbei an leuchtend gelben Löwenzahn-Wiesen... Bild: Ralf Lienert 2007: Zwischen all den nationalen und internationalen Rennen genießt Lisa Brennauer ihre Trainingsrunden im Allgäu. Gerne vorbei an leuchtend gelben Löwenzahn-Wiesen... Bild: Ralf Lienert 10 von 29 2008: Lisa Brennauer hochkonzentriert vor dem Festwochen-Kriterium in der Bodmanstraße. 40 Runden waren zu absolvieren. Bild: Ralf Lienert 2008: Lisa Brennauer hochkonzentriert vor dem Festwochen-Kriterium in der Bodmanstraße. 40 Runden waren zu absolvieren. Bild: Ralf Lienert 11 von 29 2008: Allgäuer-Festwochen-Rennen in Kempten. Das Bild zeigt Lisa Brennauer (rechts) vor Jutta Schubert. Bild: Ralf Lienert 2008: Allgäuer-Festwochen-Rennen in Kempten. Das Bild zeigt Lisa Brennauer (rechts) vor Jutta Schubert. Bild: Ralf Lienert 12 von 29 2008: Radkriterium während der Allgäuer Festwoche in der Bodmanstraße in Kempten. Bild: Ralf Lienert 2008: Radkriterium während der Allgäuer Festwoche in der Bodmanstraße in Kempten. Bild: Ralf Lienert 13 von 29 2008: Holzbaumesse Allgäu in der Big Box Allgäu, Radrennfahrerin Lisa Brennauer (links) mit ihrer Freundin, der ehemaligen Langläuferin Carolin Haibel. Bild: Ralf Lienert 2008: Holzbaumesse Allgäu in der Big Box Allgäu, Radrennfahrerin Lisa Brennauer (links) mit ihrer Freundin, der ehemaligen Langläuferin Carolin Haibel. Bild: Ralf Lienert 14 von 29 2014: Empfang für Lisa Brennauer in ihrer Heimatgemeinde Durach. Die 26-jährige gewann bei der Rad-WM in Spanien zwei Gold- und eine Silbermedaille. Damit war sie erfolgreichste Sportlerin dieser Titelkämpfe. Bild: Ralf Lienert 2014: Empfang für Lisa Brennauer in ihrer Heimatgemeinde Durach. Die 26-jährige gewann bei der Rad-WM in Spanien zwei Gold- und eine Silbermedaille. Damit war sie erfolgreichste Sportlerin dieser Titelkämpfe. Bild: Ralf Lienert 15 von 29 2014: Medaillen hat Lisa Brennauer zum Knabbern gern. Alles begann 2005 mit Gold bei der Junioren-WM in Salzburg. Bild: Ralf Lienert 2014: Medaillen hat Lisa Brennauer zum Knabbern gern. Alles begann 2005 mit Gold bei der Junioren-WM in Salzburg. Bild: Ralf Lienert 16 von 29 2018: Empfang für Lisa Brennauer in Durach. Sie wurde in Glasgow Europameisterin in der Einerverfolgung. Die Oberallgäuerin ging 16 Stunden nach ihrem Golderfolg am Sonntag auch im Straßenrennen an den Start und wurde am Ende Dritte. Bild: Ralf Lienert 2018: Empfang für Lisa Brennauer in Durach. Sie wurde in Glasgow Europameisterin in der Einerverfolgung. Die Oberallgäuerin ging 16 Stunden nach ihrem Golderfolg am Sonntag auch im Straßenrennen an den Start und wurde am Ende Dritte. Bild: Ralf Lienert 17 von 29 2018: Wieder zuhause. Mama, Papa und Bruder empfangen Lisa Brennauer nach ihrem EM-Erfolg. Bild: Ralf Lienert 2018: Wieder zuhause. Mama, Papa und Bruder empfangen Lisa Brennauer nach ihrem EM-Erfolg. Bild: Ralf Lienert 18 von 29 2018: Die frischgebackene Rad-Europameisterin Lisa Brennauer verkauft auf der Allgäuer Festwoche in Kempten Lose für einen guten Zweck. Bild: Ralf Lienert 2018: Die frischgebackene Rad-Europameisterin Lisa Brennauer verkauft auf der Allgäuer Festwoche in Kempten Lose für einen guten Zweck. Bild: Ralf Lienert 19 von 29 2021: Großer Bahnhof für Lisa Brennauer in Durach: Die Olympiasiegerin mit dem deutschen Bahnrad-Vierer wird im Offino-Stadion herzlich empfangen und frenetisch gefeiert. Bild: Ralf Lienert 2021: Großer Bahnhof für Lisa Brennauer in Durach: Die Olympiasiegerin mit dem deutschen Bahnrad-Vierer wird im Offino-Stadion herzlich empfangen und frenetisch gefeiert. Bild: Ralf Lienert 20 von 29 2021: Das erste olympische Sommer-Gold für eine gebürtige Oberallgäuerin. Beim Empfang in Lisa Brennauers Heimatgemeinde Durach gratulierte auch Landrätin Indra Baier-Müller. Bild: Ralf Lienert 2021: Das erste olympische Sommer-Gold für eine gebürtige Oberallgäuerin. Beim Empfang in Lisa Brennauers Heimatgemeinde Durach gratulierte auch Landrätin Indra Baier-Müller. Bild: Ralf Lienert 21 von 29 2021: So wurde die 33-jährige Lisa Brennauer nach ihrem Olympia-Gold in ihrer Heimatgemeinde Durach empfangen. Bild: Ralf Lienert 2021: So wurde die 33-jährige Lisa Brennauer nach ihrem Olympia-Gold in ihrer Heimatgemeinde Durach empfangen. Bild: Ralf Lienert 22 von 29 2021: Empfang und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kempten, mit dabei von links Julie Leth, Bürgermeister Klaus Knoll, Lisa Brennauer, Franziska Brauße (Gold) und Kirsten Wild (Bronze). Bild: Ralf Lienert 2021: Empfang und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kempten, mit dabei von links Julie Leth, Bürgermeister Klaus Knoll, Lisa Brennauer, Franziska Brauße (Gold) und Kirsten Wild (Bronze). Bild: Ralf Lienert 23 von 29 2021: Franziska Brauße (links) und Lisa Brennauer (rechts) zeigen in Kempten stolz ihr Olympia-Gold. In der Mitte der damalige DOSB-Präsident Alfons Hörmann (Sulzberg). Bild: Ralf Lienert 2021: Franziska Brauße (links) und Lisa Brennauer (rechts) zeigen in Kempten stolz ihr Olympia-Gold. In der Mitte der damalige DOSB-Präsident Alfons Hörmann (Sulzberg). Bild: Ralf Lienert 24 von 29 2021: Empfang bei Ceratizit für das erfolgreiche Olympia-Radteam bei den Spielen 2021 in Tokio Bild: Ralf Lienert 2021: Empfang bei Ceratizit für das erfolgreiche Olympia-Radteam bei den Spielen 2021 in Tokio Bild: Ralf Lienert 25 von 29 2021: Wenn die Olympiasiegerin gratuliert, ist das fast schon ein Ritterschlag: Lisa Brennauer beim Radkriterium in der Kemptener Bodmanstraße mit Sieger Dario Rapps (Mitte), dem Zweiten Johannes Herrmann (links) und dem Dritten Michael Wasserab (rechts). Bild: Ralf Lienert 2021: Wenn die Olympiasiegerin gratuliert, ist das fast schon ein Ritterschlag: Lisa Brennauer beim Radkriterium in der Kemptener Bodmanstraße mit Sieger Dario Rapps (Mitte), dem Zweiten Johannes Herrmann (links) und dem Dritten Michael Wasserab (rechts). Bild: Ralf Lienert 26 von 29 2021: Ob bei Jung oder Alt: Autogramme einer Olympiasiegerin sind immer gefragt. Bild: Ralf Lienert 2021: Ob bei Jung oder Alt: Autogramme einer Olympiasiegerin sind immer gefragt. Bild: Ralf Lienert 27 von 29 2022: Bayerischer Verdienstorden für die Sportsoldatin Bild: Ralf Lienert 2022: Bayerischer Verdienstorden für die Sportsoldatin Bild: Ralf Lienert 28 von 29 2022: Vorbereitung auf die Tour de France der Frauen Bild: Ralf Lienert 2022: Vorbereitung auf die Tour de France der Frauen Bild: Ralf Lienert 29 von 29 2022: Am 3. August gibt Lisa Brennauer ihren Rücktritt vom Radsport bekannt. Bald kann sie öfters mal die Beine hochlegen. Bild: Ralf Lienert 2022: Am 3. August gibt Lisa Brennauer ihren Rücktritt vom Radsport bekannt. Bald kann sie öfters mal die Beine hochlegen. Bild: Ralf Lienert 1 von 29 Lisa Brennauer ist siebenfache Weltmeisterin auf Straße und Bahn. Sie ist damit eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. 2021 wurde sie mit dem Bahn-Vierer Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung. Nun möchte Brennauer ihre Karriere nach der EM in München beenden. Bild: Ralf Lienert Lisa Brennauer ist siebenfache Weltmeisterin auf Straße und Bahn. Sie ist damit eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. 2021 wurde sie mit dem Bahn-Vierer Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung. Nun möchte Brennauer ihre Karriere nach der EM in München beenden. Bild: Ralf Lienert

Lisa Brennauer: Die Erfolge vom letzten Jahr machen den Rücktritt leichter

Unserer Redaktion sagte Brennauer: „Es war ein längerer Prozess. Ich habe realisiert, was mir da im letzten Jahr bei WM und Olympia gelungen ist. Das macht so einen Schritt ein bisschen einfacher.“ Als Berufssoldatin will sie dem Sport erhalten bleiben. Hausbau und Familie sind ihre nächsten großen privaten Projekte mit ihrem langjährigen Partner Sebastian Nittke , erzählt sie. Sie wolle auf jeden Fall im Allgäu bleiben, "meine Verbundenheit zu meiner Heimat ist riesengroß."

Riesig ist auch ihre Vorfreude auf die EM in München, bei der sie zwischen 11. bis 21. August – die Nominierung des Verbandes vorausgesetzt – vier Mal starten will: Zweimal auf der Bahn (bei der Mannschaftsverfolgung als Favorit mit dem Siegerteam von Olympia) und zweimal auf der Straße. Zu den „EM-Ehrenrunden“ in und um München sagt sie: „Einen schöneren Abschluss kann ich mir nicht vorstellen.“

Scharping: Der Radsport hat Brennauer viel zu verdanken

Lesen Sie auch

Allgäuerin beendet ihre Laufbahn "Ein Glücksfall für den deutschen Radsport" - Das sagen Weggefährten zum Rücktritt von Lisa Brennauer

Am Mittwoch lobte auch Rudolf Scharping, der Präsident des Bunds Deutscher Radfahrt, die Verdienste der 34-jährigen Allgäuerin: „Lisa Brennauer ist und bleibt eine großartige Botschafterin des deutschen Radsports, über ihre aktive Zeit hinaus. Über mehr als ein Jahrzehnt hat sie internationale Erfolge gefeiert. Herausragend ist dabei der Olympiasieg mit dem Vierer vor einem Jahr in Tokio. Sie hat Verantwortung übernommen; war Vorbild und Zugpferd gleichermaßen. Der Radsport hat Lisa Brennauer viel zu verdanken. Wir wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste und hoffen, dass sie dem Verband auch nach ihrer Karriere erhalten bliebt.“ Weitere Zitate von Brennauers langjährigen Weggefährten finden Sie hier.

Lisa Brennauers Erfolgsbilanz

2005: Gold bei der Junioren-WM in Salzburg, Einzelzeitfahren

2008: EM-Dritte 1er-Straße

2010: EM-Dritte Mannschafts-Verfolgung, Zweite DM Einer-Verfolgung

2011: EM-Zweite Mannschafts-Verfolgung, 1. DM Omnium, 7. WM Ma-Verfolgung

2012: Olympia-Achte Mannschafts-Verfolgung

2013: WM-Gold Mannschaftszeitfahren Straße, 1. DM Einer-Verfolgung und Einzelzeitfahren

2014: WM-Gold Einzelzeitfahren Straße, WM-Gold Mannschaftszeitfahren Straße, WM-Silber Einer-Straße, 1. DM Einer-Straße, EZF und Berg, Etappensieg Holland-Ladies Tour und Thüringen-Rundfahrt, Radsportlerin des Jahres

2015: WM-Bronze Einzelzeitfahren, WM-Gold Mannschaftszeitfahren Straße

2016: WM-Silber Mannschaftszeitfahren Straße, Olympia-Achte Einzelzeitfahren, 2. Gent-Wevelgem, 2. DM Einer-Straße, 3. DM EZF

2017: 1. und Prologsiegerin Thüringen-Rundfahrt, 2. DM Einer-Straße, 2. DM EZF

2018: EM-Gold Einerverfolgung, EM-Bronze Mannschaftsverfolgung, EM-Bronze 1er Straße, 1. DM Einerverfolgung, 1. DM EZF, 1. und Etappensieg. Thüringen-Rundfahrt, WM-Fünfte Mannschaftsverfolgung, WM-Vierte Einerverfolgung

2019: WM-Zweite Einerverfolgung, EM-Zweite Einerverfolgung, EM-Zweite Mannschaftsverfolgung, 2. EM und WM Mixed Staffel Straße, 1. DM Einer-Straße, 3. DM EZF, 1. Madrid Challenge, 1. GW Festival E. Jacobs, 2. Bahn-Weltcup Ma-Verfolgung in Minsk und Glasgow

2020: WM-Zweite Einerverfolgung, WM-Dritte Mannschaftsverfolgung, Europameisterin Teamzeitfahren Straße, EM-Vierte Zeitfahren, EM-Sechste Straße, WM-Vierte Zeitfahren., WM-Neunte 1er Straße, 4. Flandern-Rundfahrt, Deutsche Straßenmeisterin, Gesamt- und Etappensiegerin Madrid Challenge

2021: Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Mannschaftsverfolgung, Welt- und Europameisterin Einerverfolgung, Deutsche Meisterin Einer Straße und Einzelzeitfahren, Weltmeisterin Mixed-Staffel, Radsportlerin des Jahres, Auszeichnung mit dem Bahnvierer als „Mannschaft des Jahrs in Baden-Baden.

2022: Deutsche Meisterin Einer- und Mannschaftsverfolgung, Deutsche Meisterin Einzelzeitfahren (Quelle: Bund Deutscher Radfahrer)

Bilderstrecke

So feiert Allgäuerin Lisa Brennauer ihr Olympia-Gold