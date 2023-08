Rätsel um Stephan Baierl: Wo war der Trainer des FC Memmingen?

Zuschauer wundern sich beim Heimspiel gegen den FC Schweinfurt: Baierl fehlt an der Linie, dafür übernimmt Co-Trainer Bernd Maier das Kommando. Was steckt dahinter?

26.08.2023 | Stand: 20:29 Uhr

Das Heimspiel des Fußball-Regionalligisten FC Memmingen am Freitagabend gegen den FC Schweinfurt 05 war gerade angepfiffen, da ging das Getuschel auf der Tribüne schon los. "Wo ist eigentlich der Trainer?", "Weiß jemand, was mit Stephan Baierl los ist?", "Haben Sie ihn nach fünf Spielen und erst einem Sieg etwa schon entlassen?" Unten auf der Bank, wo Stephan Baierl in den Anfangsminuten sonst immer präsent ist und seine Mannschaft puscht, ist es diesmal ungewohnt ruhig. Ein kleinerer, etwas unscheinbarer Mann steht an der Linie und gibt beim FC Memmingen die ersten Kommandos. Das ist Bernd Maier, der Co-Trainer, der sich sonst immer dezent im Hintergrund hält. Aber was ist mit Stephan Baierl?

