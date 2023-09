Kosten sind explodiert: So teuer ist der Bau des "e-con ArenaPark" des FC Memmingen

Ganz schön viel los ist im neuen "e-con ArenaPark" in Memmingen am Wochenende. Am Freitag hoffen die Fans auf eine sportliche Trendwende im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach. Und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr kann das neue Funktionsgebäude beim Tag der offenen Tür besichtigt werden.