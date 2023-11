Fünfte Niederlage in Folge: FC Memmingen geht auch beim 1. FC Nürnberg II leer aus

Seit fünf Spielen wartet Fußball-Regionalligist FC Memmingen nun wieder auf einen Sieg. Beim 1. FC Nürnberg II unterlagen die Allgäuer mit 1:2.

05.11.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams Würzburger Kickers (0:5) und Türkgücü München (0:2) hatte sich der FC Memmingen beim Tabellenachten 1. FC Nürnberg II durchaus etwas ausgerechnet. Nach der 1:2 (1:1)-Niederlage im Regionalliga-Duell beim "kleinen Club" steht der FCM allerdings wieder mit leeren Händen da.

FCM agiert eine Stunde in Unterzahl

Das Spiel begann turbulent: Nach vier Minuten gingen die Gastgeber durch Tim Huhnholz in Führung, Micha Bareis glich kurz darauf für den FC Memmingen aus (6.). Dann kam der nächste Rückschlag für die Allgäuer. Lukas Gerlspeck, der kurzfristig für Tiziano Mulas in die Startelf gerückt war, flog in der 26. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

In Unterzahl machte es der FC Memmingen danach gut und hielt das Remis bis zur Pause. Im zweiten Durchgang wurde allerdings der Nürnberger Druck stärker. Den Siegtreffer erzielte schließlich Julian Kania in der 74. Minute. Das Anrennen des FCM in den Schlussminuten blieb erfolglos, damit wartet der Fußball-Regionalligist seit fünf Spielen auf einen Punkt.