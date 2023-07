Trotz Platzregens: Eitel Sonnenschein bei Allgäuer Fußball-Teams

Freude am Freitagabend. Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen erkämpft sich in Würzburg ein 0:0. Und die Landesligisten Durach und FC Kempten starten mit Siegen.

21.07.2023 | Stand: 22:07 Uhr

Der Fußball-Club Memmingen ist mit einem Teilerfolg in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Der Wiederaufsteiger um Trainer Stephan Baierl erreichte am Freitagabend beim Titelmitfavoriten FC Würzburger Kickers überraschend ein torloses Remis. Schon in der ersten Halbzeit stand die FCM-Abwehr sehr stabil, Pascal Maier hatte mit einem Pfostentreffer sogar die große Chance zur Memminger Führung (23.). Nach der Pause erhöhten die Kickers vor 2026 Zuschauern den Druck, blieben aber immer wieder an den Verteidigern der Gäste hängen oder fanden in FCM-Torhüter Tobias Werdich ihren Meister. Auch in der Schlussphase hielt das Memminger Bollwerk stand. Nach acht Minuten Nachspielzeit war die Freude beim Aufsteiger aus dem Allgäuern riesengroß. Der erste Punkt für das Saisonziel Klassenerhalt ist unter Dach und Fach gebracht. Das erste Heimspiel der Memminger steigt am kommenden Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg II.

Lesen Sie auch: So gehen die Allgäuer Topteams in die neue Saison.

Traumstart für VfB Durach und FC Kempten

Freude pur auch bei den Landesligisten VfB Durach und FC Kempten. Auch wenn in der ersten Halbzeit ein heftiger Regenschauer niedergegangen war, so herrschte beim VfB Durach mit seinem neuen Trainer Hans-Jörg Nisseler nach dem ersten Saison-Heimspiel am Freitagabend doch eitel Sonnenschein. Die Duracher besiegten im Allgäu-Derby den FC Memmingen II vor 400 Zuschauern mit 4:1. Neben Neuzugang Mürkl (33. und 77. Minute) trafen Niklas Eggensperger (69.) und Lukas Kohler (80./Elfmeter). Das zwischenzeitliche 1:1 für die Gäste markierte Jonas Kaufmann (38.) vor der Halbzeit.

Daniele Sgodzaj nutzt Torwartfehler zum Siegtor

Auch der FC Kempten jubelte nach dem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Aindling. Siegtorschütze war in der 85. Minute Mittelfeldspieler Daniele Sgodzaj, der allerdings von einem Fehler des Aindlinger Torhüters profitierte.

Mehr zum Amateurfußball im Allgäu finden Sie hier.