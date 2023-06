Regionalliga-Relegation: FC Memmingen steht in Runde zwei

Nach der 0:1-Hinspielniederlage gewinnt der FC Memmingen beim VfB Eichstätt mit 4:1. Welches Team in der nächsten Relegations-Runde auf den FCM wartet.

02.06.2023 | Stand: 20:45 Uhr

Für den FC Memmingen geht die Saison 2022/2023 noch etwas weiter. Die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl gewann am Freitagabend das Rückspiel in der ersten Relegationsrunde zur Regionalliga gegen den VfB Eichstätt vor 1144 Zuschauern mit 4:1 (2:0) und steht damit in Runde zwei. Das Hinspiel am vergangenen Dienstagabend in Memmingen hatten die Eichstätter durch das Tor von Timo Meixner noch mit 1:0 gewonnen.

Ex-Profi Stroh-Engel rückt in die Startelf

Mittelfeldspieler Nikola Trkulja, der im Hinspiel verletzt ausgewechselt wurde, stand in der Startelf - ebenso wie Stürmer-Routinier Dominik Stroh-Engel. Mit Martin Dausch fehlte dagegen ein weiterer erfahrener Spieler im Aufgebot. Stroh-Engel hatte auch die erste gute Chance: Sein Abschluss nach Flanke von Micha Bareis landete aber in den Armen von VfB-Torwart Florian Rauh. Zuvor war schon eine abgefälschte Hereimgabe von Mehmet Ali Fidan an der Latte gelandet.

Micha Bareis bringt den FCM in Führung

Die Belohnung die gute Anfangsphase des FCM gab es dann in der 19. Minute: Nach einer Ecke landete der Abschluss von Bareis zunächst an der Latte, den Abpraller drückte der 20-Jährige dann mit der Brust über die Linie. Der Treffer zeigte zunächst Wirkung, dann fingen sich die Gastgeber wieder und hatten in der Schlussphase der ersten Hälfte zwei durch Sebastian Graßl richtig gute Gelegenheiten auf den Ausgleich.

Regionalliga-Relegation: FCM erhöht noch vor der Pause

Den nächsten Treffer setzten aber die Gäste aus dem Allgäu: Fabian Lutz wurde rechts im Strafraum freigespielt, sein Schuss landete am Pfosten - den Abpraller verwertete Stroh-Engel per Kopf (44.).

Das Hinspiel-Ergebnis hatten die Memminger damit gedreht, der Druck lastete nun auf dem VfB Eichstätt. Und die Gastgeber kamen mit Wut aus der Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Julian Kügel gleich zwei Top-Chancen auf den Anschlusstreffer.

Reöegation: In Runde zwei trifft der FCM auf die SpVgg Ansbach

Danach beruhigte der FCM die Partie etwas. Für noch mehr Beruhigung sorgte erneut Stroh-Engel, der in dieser Phase etwas überraschend zum 3:0 traf (68.). Von diesem Schock erholte sich Eichstätt nicht - bis zur 81. Minute. Dann sorgte Daniel Haubner mit seinem Treffer zum 1:3 für neue Hoffnung bei den Oberbayern. Fabian Eberle scheiterte noch an der Latte, dann sorgte FCM-Youngster Noah Müller mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.

In Runde zwei trifft der FCM auf Ansbach

Für den FCM geht es am Dienstag und Donnerstag kommender Woche in der zweiten Runde weiter. Gegner ist die SpVgg Ansbach um einen sicheren Regionalliga-Platz. Ob es dann der Verlierer dieser Paarung schafft hängt dann vom Drittliga-Aufstieg der SpVgg Unterhaching ab.