Sturz vom Pferd, Operation an der Wirbelsäule: Daniel Dassler ist auf dem Weg der Besserung

Bei einem Sturz verletzt sich Daniel Dassler an der Wirbelsäule. Was den Buchenberger vor Schlimmeren bewahrt hat und wie seine Comeback-Pläne aussehen.

Wenn Daniel Dassler Details seines Reitunfalls schildert, überkommt den Zuhörer unweigerlich ein beklemmendes Gefühl. Denn was der 40-jährige Reiter aus Buchenberg erlebt hat, klingt auch mit einigen Tagen Abstand noch nach einem absoluten Horrorszenario. Umso wichtiger ist die Entwarnung, die Dassler inzwischen gibt. „Es geht mir nach meinem Sturz wieder einigermaßen gut“, sagt der Springreiter, Trainer und Betreiber der Hengststation Dassler auf der Reitanlage Gut Buchenhof bei Buchenberg.

Den Start in die Reitsaison 2022 hatte sich der Buchenberger aber zweifellos anders vorgestellt. Bei seinem ersten Turnier in diesem Jahr in Kreuth (Oberpfalz) wäre eigentlich Aufbauarbeit für Dassler selbst und seine Pferde im Vordergrund gestanden.

Reitturnier in Italien stand für Daniel Dassler auf dem Programm

Danach wäre es für den Buchenberger weiter zu einem Turnier nahe Mailand (Italien) gegangen. Doch daraus wurde nichts. „Ich bin nach einem Sprung vom Pferd gefallen. Der Sturz war eigentlich gar nicht so spektakulär“, sagt Dassler – wobei sich das im Anschluss doch etwas anders anhört. „Ich flog direkt über das Pferd geflogen und kam mit dem Helm auf. Das ist mir noch nie passiert – und mein Pferd konnte nichts dafür.“

Nach dem Aufprall eilten sofort Sanitäter herbei und kümmerten sich um den Reitsportler. „Im ersten Augenblick war mir schon mulmig, denn ich habe ein Knacksen gehört“, erzählt Dassler. „Immerhin konnte ich Finger und Beine bewegen, das haben die Sanitäter gleich getestet.“

Reitsportler Daniel Dassler aus Buchenberg verletzt sich an der Wirbelsäule

Bei seinem Sturz brach sich Dassler den vierten Rückenwirbel der Wirbelsäule, die Bänder der Wirbel zwei bis sechs waren gerissen – eine Schockdiagnose für den 40-Jährigen. „Den Helm kann ich nicht mehr benutzen, aber er hat mich vor Schlimmerem bewahrt“, sagt Dassler, der in seiner Reitkarriere zahlreiche Titel gesammelt hat. Unter anderem wurde er Pony-Europameister, schwäbischer und bayerischer Meister, außerdem landete Dassler gute Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften und gewann im Jahr 2014 die Bronzemedaille bei den bayrischen Meisterschaften mit seinem Hengst Con Spirit.

Unmittelbar nach seinem Sturz wurde Dassler auf einer speziellen Trage stabilisiert und kam ins Krankenhaus nach Amberg. „Es ist einfach brutal schade. In den letzten Monaten ging wegen Corona fast nichts und jetzt passiert mir so etwas“, sagt Dassler. Nach der ersten Einschätzung der Ärzte stand eine Pause von zwei bis drei Monaten in Raum.

Operation nach dem Sturz: Jetzt plant Daniel Dassler sein Comeback

Nachdem sich Dassler aber am Klinikum rechts der Isar in München bereits operieren ließ, sind die Aussichten nun etwas positiver. „Ich habe große Hoffnungen, dass ich schnell wieder in den Sattel steigen kann. Immerhin kann ich mich zwar langsam, aber ohne größere Einschränkungen bewegen“, sagt der 40-Jährige. Der Eingriff hat dennoch Spuren hinterlassen – nicht nur äußerlich. „Am Hals wurde ein Schnitt gemacht. Ich war zwar unter Vollnarkose, aber wenn man so etwas hört, wird einem noch mal anders“, berichtet Dassler.

Um den Heilungsverlauf zu beschleunigen, steht derzeit viel Physiotherapie auf dem Programm. „Die Saison ist für mich noch nicht gelaufen. Ich fange jetzt eben erst später an“, sagt Dassler schmunzelnd. Mit neuen Erfahrungen – und einem neuen Helm.