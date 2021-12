Drei Allgäuer Ski-Rennfahrer sind beim Weltcup im französischen Val d'Isère am Start. Stefan Luitz Traum von Olympia 2022 ist dagegen geplatzt.

09.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In Val d’Isère steht für die alpinen Skirennläufer am Samstag ein Weltcup-Riesenslalom und tags darauf der erste Slalom der Saison auf dem Programm. Mit von der Partie sind gleich drei Allgäuer, die auf dem steilen Hang in den französischen Alpen allesamt unterschiedliche Ziele verfolgen. Der erfolgreichste Allgäuer Technik-Spezialist steht allerdings nicht am Start.