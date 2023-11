Auf des Messers Schneide - So lief das umkämpfte Stadtderby zwischen dem SV 29 und Kottern

Gastgeber SV 29 Kempten und der TSV Kottern trennen sich vor über 400 Zuschauern im Stadtderby der Bayernliga 17:17. Ein Ringer wächst dabei über sich hinaus.

Bis zur letzten Sekunde stand das Stadtderby in der Ringer-Bayernliga zwischen dem Gastgeber SV 29 Kempten und dem TSV Kottern auf des Messers Schneide. Am Ende hieß es 17:17 – beim Remis ragte besonders ein Kämpfer des SV 29 heraus.

Bis zum Start nach der Halbzeit war für den SV 29 beinahe alles nach Plan gelaufen. Mit einer 12:5-Führung waren die Gastgeber in die Pause gegangen. „Da waren wir im Soll“, sagt Kapitän Martin Spöttle, der kurz zuvor Kotterns Jens Wörmann nach wenigen Sekunden auf beide Schultern befördert hatte. „Der Kampf direkt nach der Pause war extrem wichtig.“

Lukas Bückle wächst über sich hinaus

Einmal aus psychologischer Sicht. Aber auch, weil Lukas Bückle, einer der zuverlässigsten Ringer des SV 29, auf den ungarischen Legionär Mark Jochim traf, den Kottern neu verpflichtet hatte. „Wir haben da mit einem Freistil-Kampf auf extrem hohen Niveau gerechnet, in dem jede Kleinigkeit entscheidet“, sagt Spöttle. Und genau diesen Kampf bekamen die 413 Zuschauer zu sehen.

Bückle begann vorsichtig und versuchte, seinen Gegner Richtung Mattenrand zu bewegen, ohne seinem Kontrahenten Angriffsfläche zu bieten. „Mir ging es vor allem darum, ihm keine Möglichkeiten für seinen starken Beinangriff zu geben“, so Bückle. „Also wollte ich ihn vor allem binden und in einen etwas aufrechteren Kampf verwickeln.“ Diese Taktik zahlte sich aus. Der Kampfrichter ermahnte Jochim zunächst wegen Passivität – und Bückle parierte alle Angriffe des Ungarn. „Auch wenn es manchmal wirklich knapp war“, sagt der Kemptener schmunzelnd.

Durch die zweite Passivitätsverwarnung für den Kotterner ging Bückle mit einer 1:0-Führung in die Pause – nach der beide jedoch erst richtig aufdrehten. Jochim wollte aufholen, griff häufiger an und brachte Bückle schließlich zu Boden. „1:2 in Rückstand zu geraten hat mich extrem geärgert“, gibt Bückle zu. Nun musste er dem Rückstand hinterlaufen, bewegte den Kotterner über die Matte, ohne, dass sich eine Lücke auftat, während die Zeit unerbittlich lief. Wenige Sekunden vor Schluss durchbrach Bückle jedoch Jochims Defensive, beförderte diesen aus der Kampfzone, sicherte sich die Oberlage und damit zwei Sekunden vor Schluss die 3:2-Führung.

SV 29 Kempten ist zuhause weiter ungeschlagen

„Das war brutal, wie der Lukas den Kampf so kurz vor Schluss gedreht hat, und das gegen so einen Spitzenringer“, sagt Spöttle. „Ich wollte unbedingt den Sieg und unsere Chancen auf den Derbysieg am Leben halten“, so Bückle.

Dieses Ziel verfehlte der SV 29 knapp, da die drei letzten Kämpfe an Kottern gingen. Am Ende sei der Druck vielleicht etwas groß gewesen. „Mit dem Unentschieden sind wir trotzdem zufrieden. Und einen Gewinner gab es auf jeden Fall: Das war Werbung für das Ringen“, sagt Spöttle. „Außerdem sind wir daheim weiter ungeschlagen. Die Serie wollen wir am Samstag gegen Mering ausbauen.“

SV 29 Kempten – TSV Kottern 17:17

Freistil 61 Kilo Bazalik – Müller 4:0 TÜ 71 Kilo Max Schmucker – Mair 0:4 SS 75 Kilo Iliushchenko – Hauber 0:4 SS 86 Kilo L. Bückle – Jochim 1:0 PS 130 Kilo A. Bückle – Santangelo 0:1 PS

61 Kilo Bazalik – Müller 4:0 TÜ 71 Kilo Max Schmucker – Mair 0:4 SS 75 Kilo Iliushchenko – Hauber 0:4 SS 86 Kilo L. Bückle – Jochim 1:0 PS 130 Kilo A. Bückle – Santangelo 0:1 PS Griechisch-römisch 57 Kilo Beruashvili – Rust 4:0 SS 66 Kilo Huber – Kiss 0:4 TÜ 75 Kilo Marlon Schmucker – Schneider 0:4 TÜ 80 Kilo F. Bückle – unbesetzt 4:0 KL 98 Kilo Spöttle – Wörmann 4:0 SS

