„Bin rotzfrech Motorrad gefahren“: Robert Barth blickt auf die Highlights seiner Karriere zurück

Vor 20 Jahren wurde Robert Barth aus Memmingen zum ersten Mal Weltmeister auf der Langbahn. Noch heute ist der 54-Jährige eng mit dem Motorsport verbunden.

01.10.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Robert Barth ist alles andere als ein Nostalgiker. Und doch gönnte er sich in der vergangenen Woche ein paar Minuten, in denen er gedanklich in seiner sportlichen Vergangenheit kramte. Mit Stolz und Freude dachte der frühere Motorradrennfahrer aus dem Memminger Stadtteil Dickenreishausen zurück an den 29. September 2002, als er in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal Langbahn-Weltmeister wurde. Dieser Erfolg vor exakt 20 Jahren hat die Karriere von Robert Barth, der in der Szene wegen seiner Hartnäckigkeit auch den Spitznamen „Nussknacker“ trug, entscheidend geprägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.