Robert Endras krönt seine Judo-Laufbahn bei der WM in Abu Dhabi

Judoka Robert Endras vom TV Kempten wird in Abu Dhabi überraschend Vizeweltmeister der Senioren.

08.11.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Herausragender Erfolg für Robert Endras vom TV Kempten: Der 55-Jährige wurde in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) bei der Ü30-WM in der Klasse bis 90 Kilo (55 bis 59 Jahre) überraschend Judo-Vizeweltmeister.

1000 Teilnehmer aus 63 Ländern gehen in Abu Dhabi an den Start

1000 Teilnehmer aus 63 Ländern waren am Persischen Golf am Start. Endras hatte sich intensiv vorbereitet. Nach administrativen Hürden, langen Wartezeiten bei der Akkreditierung sowie beim Wiegen und dem Ausfall des Bustransfers war er froh, als es endlich losging. Erst besiegte der Allgäuer den Kasachen Dauren Shangereyev in der Verlängerung mit einen Außendrehwurf. In Runde zwei bezwang Endras ebenfalls in der Verlängerung.

Im Halbfinale traf Endras auf den Inder Ranbir Solanki, dem WM-Dritten vom Vorjahr. Der Kemptener attackierte immer wieder mit Fußtechniken, die den Inder mehrfach in brenzlige Situationen brachten. In der nun schon dritten Verlängerung überraschte der TVK-Judoka den Inder dann mit seiner Spezialtechnik (Soto-maki-komi) und zog erstmals in einen WM-Endkampf ein.

Im Finale unterliegt Robert Endras aus Kempten einem Belgier

Erst im Finale war gegen den Belgier Dirk Vandevoort Schluss. Nach einer Beintechnik geriet Endras mit einer kleinen Wertung in Rückstand. In der anschließenden Bodensituation gelang Endras ein Haltegriff. Doch der Belgier rettete sich 18 Sekunden vor der drohenden Niederlage. Wieder im Stand erzielte Vandevoort eine weitere kleine Wertung per Wurftechnik, die ihm den Titel bescherte.

Kemptener Judoka feiert größten Erfolg seiner Laufbahn

Für Endras ist es der bisher größte Erfolg seiner Laufbahn. Nach dem Sieg bei der deutschen Meisterschaft, EM-Gold (Mannschaft), und EM-Bronze (Einzel) war es der Abschluss einer besonders erfolgreichen Saison. (jda)