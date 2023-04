Roland Lowinger kennt alle Facetten des Karate-Sports

Roland Lowinger ist seit 55 Jahren in der Kampfsportart aktiv - als Sportler, Trainer und Kampfrichter. Zum Jubiläum kommen viele Weggefährten nach Haldenwang.

Ein Zitat hat Roland Lowinger in den vergangenen Jahrzehnten verinnerlicht. Es handelt sich dabei um eine Aussage von Funakoshi Gichin (1868 bis 1957), dem Begründer und „Vater des modernen Karate“. Gichin sagte: „Karate, heiß wie Wasser, kühlt ab bis zum Ausgangszustand, wenn Du nicht fortwährend Energie einbringst.“ Lowinger, der Cheftrainer des Karate-Dojo Haldenwang, hat sein sportliches Wirken anhand dieses Leitmotivs ausgerichtet. Nun feierte er sein 55-jähriges Karatejubiläum.

Roland Lowinger aus Haldenwang: Seit 55 in der Karate-Szene aktiv

Lowingers Laufbahn begann im April 1968 in Konstanz. Bereits im Oktober 1971 hielt er den ersten Dan, den schwarzen Gürtel, in den Händen. Er trainierte unter verschiedenen bekannten Trainern, lernte Karategrößen wie Kanazawa Hirokazu kennen und ließ sich bei Ken Wittstock in Südafrika in Techniken, Kondition, Durchhaltevermögen und der tieferen Bedeutung von Karate unterrichten.

Als Aktiver wurde Roland Lowinger deutscher Meister

1974 und 1979 gewann Lowinger die deutsche Meisterschaft im Kumite, darüber hinaus erreichte er in vielen Meisterschaften Plätze auf dem Podest. Seine Liebe zum Karate als Wettkampfsport gibt er als Trainer bereits seit den 1970er-Jahren an junge Sportler und Talente weiter. In den Jahren 1978 bis 1993 engagierte sich Lowinger als Bayerischer Landessportwart und Landestrainer. Als Trainer erreichte er bis heute viele nationale und internationale Erfolge bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Bundes-, Landes- und Bezirksmeisterschaften. Bei internationalen Großereignissen war Lowinger, der auch Vorsitzender des TV Kempten ist, außerdem als Kampfrichter im Einsatz.

Roland Lowinger bekommt das Bundesverdienstkreuz

2018 wurde ihm im Rahmen der Bundesversammlung des Deutschen Karateverbandes zuletzt der 9. Dan verliehen. Dan-Träger dieser hohen Graduierung finden sich weltweit nur in äußerst begrenzter Zahl. 2008 erhielt Lowinger die Ehrenmedaille des Freistaates Bayern für „herausragendes ehrenamtliches Engagement“ für den Sport, 2011 folgte das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Aus Anlass seines Jubiläums trafen sich einige langjährige Wegbegleiter zu einem Ehrentraining in seinem Heimatdojo in Haldenwang. Karateka – viele selbst im vorgerückten Alter – kamen bis von Konstanz angereist.

Weggefährten überbringen Glückwünsche und Geschenke

Mohammed Abu Wahib, Assistenztrainer im Bundestrainerteam Kata und Referent für Ausbildung in Bayern, eröffnete die Trainingseinheit und ließ es sich nicht nehmen, persönliche Glückwünsche zu übermitteln. Mit dabei waren auch Dojoleiter und Karateka aus Füssen, Marktoberdorf, Durach, Memmingen und Unzhurst (Schwarzwald). (ipr)