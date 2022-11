Die Mannschaft des Kempten Royals Cricket Club schließt sich dem TVK als neue Abteilung an. Die Spieler haben gerade erst ihre Premierensaison beendet.

11.11.2022 | Stand: 17:44 Uhr

In diesem Jahr absolvierten die Cricket-Spieler des Kempten Royals Cricket Club ihr erstes Ligaspiel. Und zum Jahresabschluss steht der nächste Meilenstein in der noch jungen Geschichte des Teams an. Wie TVK-Präsident Roland Lowinger bestätigte, werden die rund 25 Cricket-Spieler um Teamchef Chamith Arambegama in eine neue Abteilung integriert.

