RSC Kempten trumpft auf bei „Nacht der Revanche“

03.08.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Ihre Einladung zur „Nacht der Revanche“ in Gelsenkirchen haben Andreas Mayr und Dario Rapps vom RSC Auto Brosch Kempten mit einer starken gerechtfertigt. Zunächst setzten sie sich in einem 1,6 Kilometer langen Paarzeitfahren vor großartiger Zuschauerkulisse mit 35 Hundertstel Sekunden Vorsprung gegen Niklas Behrens und Luca Bockelmann vom Stevens Racing Team durch.

Andreas Mayr siegt bei "Nacht der Revanche" in Gelsenkirchen

Im Ausscheidungsfahren hielten sie sich zurück und konzentrierten sich auf das Hauptevent, ein Rundstreckenrennen über 60 Runden (48 Kilometer). Mayr gelang dort in einer siebenköpfigen Spitzengruppe die Überrundung des Feldes. Im packenden Zwei-Mann-Zielsprint gewann Mayr ganz knapp vor Daniel Klemme (Stevens Racing Team). Rapps wurde Achter. (Foto: Wild)

Heiko Gericke feiert Doppelsieg beim Interstuhl-Cup

Zwei Starts, zwei Siege: Bei den beiden Rennen zum Interstuhl-Cup ließ Heiko Gericke vom RSC Kempten in der Klasse Masters 4 einmal mehr nichts anbrennen. Zunächst setzte er sich bei einem Bergzeitfahren in Wildberg gegen Roland Ries (RV Pfeil Magstadt) und Walter Funk (TSG Leutkirch 1847) durch. Tags darauf gewann er mit Maximalpunktzahl vor Michael Raach (TSV Betzingen) und Roland Ries. Damit baute er seine Führung in der Cup-Wertung weiter aus. Thomas Tantz wurde im Bergzeitfahren der Klasse Masters 2 Zehnter und landete in Villingen auf Platz drei. (skü)

