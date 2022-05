Ausdauersportler laufen um den Niedersonthofner See

Die 33. Auflage des Laufs um den Niedersonthofner See findet am Samstag statt. Der Hauptlauf zählt zur Wertung des Laufsport Saukel Cups.

06.05.2022

Die 33. Auflage des Laufs um den Niedersonthofner See steigt am Samstag. Von Start- und Zielbereich am Sportplatz in Niedersonthofen geht der Hauptlauf ab 15.30 Uhr auf zehn Kilometer. Die Strecke führt die Athleten fast ausschließlich auf Fuß- und Radwegen um den See.

Hauptlauf zählt zur Wertung des Laufsport Saukel Cups

Der Hauptlauf fließt außerdem in die Wertung des Laufsport-Saukel-Cups mit ein. Zusätzlich finden Kinder- und Jugendläufe statt (ab 14 Uhr). Die Siegerehrung der Schüler steigt um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Niedersonthofen – ab 18 Uhr die des Hauptlaufs.

Siegerehrungen finden ab 17 Uhr statt

Die drei Erstplatzierten jeder Klasse erhalten Medaillen, die Klassensieger Ehrenpreise. Alle Finisher ab Platz vier von Schüler- und Jugendlauf erhalten eine Erinnerungsmedaille. Alle Teilnehmer des Hauptlaufes nehmen zudem an einer großen Tombola teil (zwischen den Siegerehrungen).

Nachmeldungen sind am Samstag bis 13.45 Uhr (Schüler und Jugend) und 15 Uhr (Hauptlauf) möglich.

