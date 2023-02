Rupprecht scheidet nach Sturz aus - Althaus gewinnt Sprung-Quali

Nordische Ski-WM 2023 in Planica: Katharina Althaus gewinnt die Qualifikation zum Großschanzen-Einzel. Mannschaftskollegin Anna Rupprecht scheidet aus.

28.02.2023 | Stand: 20:26 Uhr

Skispringerin Anna Rupprecht ist in der Qualifikation zum Großschanzen-Einzel bei der WM gestürzt und verpasst den Wettkampf. Die 26-Jährige sprang am Dienstag im slowenischen Planica 113 Meter weit, verlor nach der Landung das Gleichgewicht und fiel auf den Aufsprunghang. Rupprecht blieb nach eigenen Angaben unverletzt. "Mir geht's gut. Ich ärgere mich nur brutal über mich", sagte sie. "Der Sprung an sich war schon richtig scheiße." Rang 42 reichte nicht, um sich für den Wettkampf der besten 40 Springerinnen zu qualifizieren.

Nordische Ski-WM 2023 in Planica: Rupprecht stürzt bei Qualifikation für Großschanzen-Einzel

Im Einzel von der Normalschanze hatte Rupprecht Rang neun belegt. Die anderen deutschen Springerinnen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus qualifizierten sich souverän. Althaus sprang 129 Meter weit und gewann die Qualifikation. Siegt sie an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/ARD und Eurosport), hätte sie als Erste viermal WM-Gold im Skispringen bei einer WM gewonnen. "Es fühlt sich großartig an, jetzt auf der großen Schanze zu springen", sagte Althaus. Selina Freitag belegte in der Qualifikation Rang sieben, Pauline Heßler landete auf dem 20. Platz.

