Die Vorarlberger Fußball-Klubs legen wieder

SCR Altach trifft zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga auf Serienmeister Salzburg. Bei beiden Teams hat sich auf dem Trainerposten etwas getan.

28.07.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Vor dem Saisonauftakt in den österreichischen Profi-Fußballigen steht Serienmeister Red Bull Salzburg im Mittelpunkt des Geschehens. Einen Tag vor dem Auftaktspiel in Vorarlberg beim SCR Altach (Samstag, 19.30 Uhr) trennten sich die Salzburger von Cheftrainer Matthias Jaissle, der vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht.

Altach geht mit neuem Trainer in die Saison 2023/2024

Bei den Altachern hingegen steht ein Ziel für die Saison im Vordergrund: Nach zwei Spielzeiten, in denen Altach bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern musste, wollen die Vorarlberger nun in ruhigeres Fahrwasser kommen. Nach dem Abgang von Klaus Schmidt stieg Joachim Standfest vom Co- zum Cheftrainer auf, zudem gab es rund ein Dutzend Zu- und Abgänge.

Austria Lustenau peilt den Klassenerhalt an

Lokalrivale Austria Lustenau um Trainer Markus Mader bekommt es zum Bundesliga-Auftakt auswärts mit dem TSV Hartberg (Samstag, 17 Uhr) zu tun. Die vergangene Spielzeit beendete Lustenau auf dem achten Platz, fixierte bereits frühzeitig das große Ziel Klassenerhalt und zog sogar ins Finale der Europacup-Play-offs ein. In der Saison 2023/24 steht aber erneut der Klassenerhalt im Fokus.

Schwarz-Weiß Bregenz und Dornbirn starten in die Zweitliga-Saison

Auch in der zweiten Liga steht ein Duo aus dem Vorarlberg vor dem Saisonstart. Bereits am Freitagabend geht es für den FC Dornbirn (beim FC Liefering) und Schwarz-Weiß Bregenz (gegen den First Vienna FC) um Punkte. Für den Klub vom Bodensee ist es die Rückkehr in den Profi-Fußball. 2005 hatte der Verein Konkurs angemeldet und wurde 2007 aufgelöst. Der Nachfolgeverein SC Bregenz wurde 2013 wieder in den „Vorgänger“ Schwarz-Weiß Bregenz umbenannt.