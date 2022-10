Saisonstart nach Maß: Zimmer macht drei Buden für ESC Kempten

Stürmer des ESC Kempten schafft sich Freiräume in der Pegnitzer Abwehr und wird zum besten Spieler gewählt. Beim 8:4-Sieg offenbart der ESC aber auch Schwächen.

09.10.2022 | Stand: 21:09 Uhr

„Zimmer frei!“ war 20 Jahre lang eine höchst unterhaltsame wöchentliche Fernsehshow im Westdeutschen Rundfunk – genial moderiert von Götz Alsmann und Christine Westermann. Unter den Namen „Zimmer frei!“ hätte man am Freitagabend auch die Darbietung des ESC Kempten stellen können. Denn im ersten Heimspiel der Eishockey-Bayernliga-Saison gegen den EV Pegnitz stand dieser Zimmer, mit Vornamen Anton, tatsächlich so oft frei, dass er zum Matchwinner wurde. Der 28-jährige Zimmer machte drei „Buden“ und legte den Grundstein für einen letztlich deutlichen 8:4-Erfolg des ESC, der aber lange Zeit auch auf der Kippe gestanden war. Die Drittelergebnisse von 3:2, 3:1 und 2:1 verdeutlichen, dass der Aufsteiger aus Oberfranken in der Lage war, den Favoriten immer wieder zu ärgern.

