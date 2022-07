Saisonvorbereitung beim TSV Kottern: Trainingslager daheim

Fußball-Bayernligist TSV Kottern absolviert seine für Reit im Winkl vorgesehene Station der Saisonvorbereitung in Kempten in der Riederau. Testspiel am Samstag gegen 1. FC Sonthofen.

Kempten-Sankt Mang Nichts wird es mit einem möglichen Treffen mit Rosi Mittermeier auf der Winklmoosalm. Der TSV Kottern hat sein Trainingslager in Reit im Winkl, wo die „Gold-Rosi“ aufgewachsen ist, aus organisatorischen Gründen abgesagt und in die Riederau in Kempten verlegt. Die Mannschaft des Fußball-Bayernligisten um Trainer Matthias Günes trifft sich seit Donnerstag und noch bis Sonntag dort und absolviert in diesem Zeitraum auch ein Testspiel am Samstag ab 16.30 Uhr gegen den Landesligisten, alten Rivalen und Beinahe-Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen. In den zwei bisherigen Testspielen gab es für die Sankt Manger zwei deutliche Siege. Der Bezirksligist SpVgg Kaufbeuren wurde 5:1, der Kreisklassist SSV Wertach deutlich mit 9:0 besiegt.

Jeder soll Spielzeit sammeln

All zu viele Erkenntnisse hat Günes aus den beiden Testspielen nicht gewonnen, nicht gewinnen können. „Gegen Kaufbeuren war das erste Spiel in der Vorbereitung auf die Saison. Wir müssen wieder in die Abläufe reinkommen.“ Zumindest habe die Begegnung diesen Zweck erfüllt: „Ich wollte nach den vielen Wochen der Pause alle spielen sehen.“ Auch die Neuzugänge zeigten sich. Die Tore gegen den Bezirksligisten aus dem Ostallgäu erzielten Sezer Yazir, Tim Buchmann, Roland Fichtl und Nico Beutel (2), der in der vergangenen Saison vom Bezirksligisten FC Thalhofen nach Sankt Mang gekommen war.

Kantersieg gegen Wertach

Eine noch deutlichere Angelegenheit war das Vorbereitungsspiel gegen den Kreisklassisten SSV Wertach. Alle Neune war das Motto beim 9:0-Sieg. Die Treffer erzielten Philipp Meisinger, Beutel (3), Fichtl, Buchmann, Sucur (2) und Jocham. Auch diese Partie war ein lockerer Aufgalopp für die kommende Runde. Günes: „Wir sind danach noch zusammen gesessen. Dabei lernt man die neuen Spieler noch besser kennen, als wenn sie nur auf dem Platz stehen.“ Günes ist nicht nur wichtig, wie seine Spieler kicken, sondern auch wie sie ticken.

"Die Mannschaft soll zusammenwachsen"

Dass es kein Rendevouz mit Rosi Mittermeier in Reit im Winkl geben wird, stört Günes mindestens ebenso wenig wie der Plan, das Trainingslager in Oberbayern abzusagen und in der Riederau abzuhalten. Seit Donnerstag und noch bis Sonntag zieht Günes seine Mannschaft in Kempten zusammen. Dabei wird nicht nur trainiert. „Wir machen Video-Analysen und Theorie, wir essen zusammen. Die Mannschaft muss zusammenwachsen. Die Neuzugänge kann man so noch besser kennenlernen.“ Höhepunkt des Trainingslagers wird ein Testspiel gegen den Landesligisten 1. FC Sonthofen am Samstag ab 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Riederau sein. Die Oberallgäuer scheiterten erst in der Relegation haarscharf am Wiederaufstieg.

Derby zum Bayernliga-Auftakt

Für den Sportlichen Leiter Michael Feneberg ist der Ersatzort Riederau kein Nachteil. „Wären wir nach Reit im Winkl gefahren, hätten vier oder fünf Spieler gefehlt. So sind jetzt alle dabei. Das macht Sinn in der Vorbereitung. Sonst kommt unter dem Strich nichts heraus.“ Feneberg freut sich schon jetzt auf das Saison-Eröffnungsspiel des TSV Kottern in der Bayernliga gegen den Regionalliga-Absteiger FC Memmingen am Freitag, 15. Juli, ab 18.30 Uhr. „Das wird ein Höhepunkt in der neueren Vereinsgeschichte“, sagt er. Nach dem Abstieg des FCM ist Kottern nun zusammen mit den Gästen der ranghöchste Verein im Allgäu. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet Feneberg mit „bis zu 2.000 Zuschauern.“

