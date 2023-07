Drei Personal-Entscheidungen beim ESV Kaufbeuren: Kehrt Top-Scorer Sami Blomqvist zurück?

Der Finne steht wohl kurz vor der Rückkehr zum ESVK. Währenddessen hat Sebastian Gorcik seinen Vertrag verlängert, ein anderer Joker beendet seine Laufbahn.

20.07.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Ein von Eishockey-Fans ersehntes Comeback rückt näher: Nach Informationen der Allgäuer Zeitung arbeitet der ESV Kaufbeuren an einer Rückkehr von Stürmer Sami Blomqvist, der bei den Jokern nach wie vor den Rekord der meisten Scorer-Punkte eines Spielers in einer Saison (89 in 2018/19) hält. Der 33-Jährige hatte den ESVK im Sommer 2022 verlassen und sich DEL2-Konkurrent Bayreuth angeschlossen. Dort kam der Finne aber nie in Fahrt, wurde zudem von einer langfristigen Verletzung gebremst und spielte mit nur neun erzielten Treffern eine enttäuschende Saison. Auch deshalb wurde sein dort ursprünglich geschlossener Dreijahresvertrag kürzlich aufgelöst.

