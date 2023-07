War der Wechsel nach Bayreuth ein Fehler, Herr Blomqvist?

Sami Blomqvist kehrt nach einem glücklosen Jahr bei den Bayreuth Tigers zurück ins Allgäu zum ESV Kaufbeuren. Das Comeback-Interview des 33-jährigen Finnen.

24.07.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Fünfeinhalb Jahre hat Sami Blomqvist (33) für den ESVK in der DEL2 gespielt – bis Sommer 2022. Damals zog es ihn nach Bayreuth, wo er aber in der zurückliegenden Saison gerade einmal neun Tore erzielte. Sein Drei-Jahres-Vertrag in Franken wurde aufgelöst und somit der Weg frei gemacht für die Rückkehr ins Allgäu. Kommende Saison trägt der in Schweden geborene Finne wieder das Joker-Dress – und wird keine Kontingentstelle mehr belegen. Der Allgäuer Zeitung gab Blomqvist sein erstes Interview nach der Rückkehr.

