Zur Untermiete in Füssen: Wieso der SC Riessersee seine Play-off-Heimspiele im Allgäu austrägt

Der SC Riessersee spielt seine Play-offs in Füssen, da die Garmischer Halle wegen des G7-Gipfels gesperrt ist. Für einige Spieler ist die Umstellung nicht groß.

16.03.2022 | Stand: 16:21 Uhr

Benjamin Kronawitter hatte keinen weiten Weg. Statt seine 15 Kilo schwere Eishockey-Tasche wieder in den Mannschaftsbus zu wuchten, trug er sie einfach ein paar Meter weiter. Der Stürmer des SC Riessersee und seine Mannschaftskollegen haben sich inzwischen in Füssen so was wie häuslich eingerichtet. Kurz nachdem sie den EVF in der Pre-Play-off-Serie mit 2:0 in die Sommerpause schickten, bezogen sie nämlich ihre neuen Kabinen. Und die finden sich für den Rest der Saison in der Arena in Füssen. Grund dafür ist, dass das Garmischer Olympia-Eissportzentrum seit dieser Woche wegen Aufbauarbeiten für den G7-Gipfel gesperrt ist. Dort entsteht das Sicherheits- und Medienzentrum für das Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Juni auf Schloss Elmau.