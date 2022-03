Schlechter Start, gutes Ende - ESVK zeigt zwei Gesichter

In Bad Tölz startet der ESV Kaufbeuren ausnahmsweise mal langsam – aber gewinnt trotzdem 5:1. Damit rückt das Heimrecht in den Pre-Play-offs in greifbare Nähe.

Das Heimrecht für die Pre-Play-offs rückt näher. Klares Indiz dafür ist der stringente Kurs, den der ESV Kaufbeuren in den vergangenen Partien eingeschlagen, und mit dem dritten Sieg in Serie gefestigt hat. Gleichwohl gefiel Tray Tuomie beim 5:1-Erfolg in Bad Tölz allein das Ergebnis.

Kritik vom Trainer

„Ich finde nicht, dass wir sehr gut waren“, eröffnete der Joker-Coach die obligate Spielanalyse vor den Mikrofonen und Kameras. Vor allem mit dem ersten Drittel konnte Tuomie wenig anfangen. „Wir sind nicht gut gestartet.“ In der Tat schmeichelte der 0:1-Rückstand den Kaufbeurern ein wenig. Statt wie üblich kam nicht der ESVK, sondern Tölz mit viel Energie aus der Kabine. Das Team wollte sich wohl das ungewohnt üppige Line-up bestmöglich zunutze machen. „Sehr gut, sehr schnell“, befand Löwen-Dompteur Kevin Gaudet, dem erstmals in dieser Saison drei komplette Blöcke zur Verfügung standen. Dass ESVK-Keeper Thomas Höneckl später zum Gäste-Spieler des Abends gekürt werden würde, deutete sich in dieser Phase zumindest schon einmal an.

Zwangspause zeigt Folgen

Nichts zu halten gab es für den Österreicher beim Blueliner von Ian Brady. Der Puck schlug akkurat unter der Querlatte ein, die Joker hatten in diesem Moment einen Spieler weniger auf dem Eis. Neben Höneckl – für den Goldhelm John Lammers pausierte – spielte aber auch mangelnde Präzision auf Tölzer Seite mit in den Kontext. 15 Cracks waren zur Corona-Zwangspause verdonnert worden. Erst in den beiden vergangenen Partien kehrte ein Großteil aufs Eis zurück. „Die Mannschaft ist nicht fit genug, drei Drittel auf diesem Tempo mitzuhalten“, bedauerte Gaudet. Und so nahm die Dominanz der Gastgeber sukzessive ab.

Ein Hin und Her

Den zweiten Abschnitt benannte Gaudet noch als „Hin und Her“. Doch schon da fanden die Allgäuer besser in die Partie. Blieb das erste Powerplay noch fruchtlos, fand wenig später ein Schlagschuss von Simon Schütz den Weg ins Kreuzeck. Leicht abgefälscht, dadurch unhaltbar. Dann kam Yannik Burghart durch eine Unwucht in der Bande unverhofft frei vor Jimmy Hertel zum Abschluss – diesmal parierte der Goalie. Höneckl tat es ihm gleich, als er den Fastbreak des Tölzers Pascal Aquin stoppte. Ein aus Gaudets Sicht „blöder Fehler“, läutete die Wende ein: Fabian Voit wurde als Scheibenführender nicht energisch attackiert, sodass der Joker-Angreifer die Lücke an Hertel vorbei fand. Insgesamt aber monierte Tuomie, dass sein Team in puncto Laufbereitschaft und Checks nicht mit der Leidenschaft der vorigen Partien agierte. „Wir müssen uns wesentlich steigern in den nächsten Spielen“, stellte der Coach klar. Andere Opponenten leiden nicht unter dem massiven Kräfteschwund, wie es die Löwen nach einer quasi „Zwei Blöcke-Saison“ momentan durchleben.

Zumindest die Kaufbeurer Fans haben Spaß

Nichtsdestotrotz hatte die mitgereiste Kolonie an Kaufbeurer Fans im Schlussabschnitt ihren Spaß. Generell sorgten Optik und Akustik auf den Rängen nach fast zwei Jahren wieder für einen Hauch von Normalität. Markus Lillich war letztlich vorbehalten, für die Vorentscheidung auf dem Eis zu sorgen. Zu zaghaft angegriffen, erwischte er Hertel über der Fanghand zum 3:1. Da konnten sich die Joker danach sogar erlauben, einen 3-1-Konter zu versemmeln. Tölz lief zwar noch einige Male an, aber Höneckl ließ sich kein weiteres Mal überwinden. Wenngleich der Goalie bei einem Schuss von der Seite das Glück des Tüchtigen in Anspruch nehmen musste. Die Scheibe trudelte ihm aus dem Handschuh und haarscharf an der Torlinie vorbei. Kapitän Tyler Spurgeon fälschte dann noch einen Versuch des jungen David Diebolder ab und Philipp Kraus setzte via schnellen Gegenstoß den Schlusspunkt – der dem ESVK das Heimrecht ein weiteres Stück näher bringt.

Die kommenden Gegner

ESV Kaufbeuren – Frankfurt Löwen, Donnerstag, 3. März, 19.30 Uhr in der Erdgas Schwaben Arena.

VER Selb – ESV Kaufbeuren, Samstag, 5. März, 19.30 Uhr in der Netzsch-Arena.

Für die Joker findet das letzte Spiel der Hauptrunde beim Aufsteiger VER Selb statt. Die Wölfe werden ihre Premierensaison als Letzter beenden und müssen in die Play-downs. Dort treffen sie auf den EC Bad Tölz, die Bayreuth Tigers und die Lausitzer Füchse. Selb gelang zuletzt ein überraschendes 5:0 beim EV Landshut.