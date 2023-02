Sensations-Coup: Fießinger bleibt Kaufbeurer – was der Torwart zu seinem neuen Vertrag sagt

Dem ESV Kaufbeuren ist ein echter Coup gelungen: Mit der Vertragsverlängerung von Daniel Fießinger bleibt einer der besten Torhüter der DEL2 bis 2025 beim ESVK.

16.02.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Mit einer Fangquote von 92,6 Prozent zählt Daniel Fießinger, der im Sommer von Red Bull München (DEL) zum ESV Kaufbeuren wechselte zu den besten Torhütern der DEL2. Nun hat der 26-Jährige seine Zukunft geklärt: Er wird zwei weitere Spielzeiten, also mindestens bis Sommer 2025, für den ESVK im Tor stehen. Er genieße es sehr, dass seine Frau und seine Familie oftmals bei seinen Spielen vor Ort dabei sein können, erklärte Fießinger am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. Der ESVK biete "alles in allem ein tolles Gesamtpaket". ESVK-Geschäftsführer Michael Kreil nannte Fießinger indes eine "absolute Verstärkung". Angesichts der Vertragsverlängerung um gleich zwei Jahre zeigte er sich "rundum glücklich". Fießinger spielt seit dieser Saison für die Buron Joker.

Er trat damit die Nachfolge der jahrelangen Nummer 1 Stefan Vajs an und gefiel auf Anhieb, nicht zuletzt durch seine ungeheure Ruhe, die er selbst in brenzligen Spielsituationen ausstrahlt. Noch unklar ist indes die Zukunft von Verteidiger Simon Schütz, der mit einer Bilanz von +22 derzeit ein weiterer besonders wertvoller Spieler für seine Buron Joker ist. Zu seinen künftigen Plänen wollte sich der gebürtige Regensburger nicht äußern, wichtiger sei ihm da schon, dass er in den kommenden Tagen gut und ausreichend Schlaf bekäme. Denn den Jokern stehen nun drei Spiele an vier Abenden bevor.

Nächste Spiele: So geht es für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 weiter

Am Freitag gastieren die um den direkten Klassenerhalt und somit jeden einzelnen Zähler kämpfenden Regensburger in Kaufbeuren (19:30 Uhr), am Sonntag geht es nach Bad Nauheim (18:30 Uhr) und an Rosenmontag wird das im Dezember wegen vieler Krankheitsfälle beim ESVK verschobene Topspiel gegen Kassel (19:30 Uhr) in der Energie Schwaben Arena nachgeholt.

"Als Spieler macht es natürlich besonders viel Spaß gegen gute Teams zu spielen. Gute Teams haben ein gutes System, es ist dann schnelles Eishockey", freut sich Schütz schon auf den Montagabend, der zumindest nach aktuellem Tabellenstand das Duell der beiden punktbesten Teams mit sich bringt. Um auch am Montag noch Zweiter zu sein, muss Kaufbeuren die nur einen Zähler dahinter liegenden Ravensburger auf Distanz halten – am besten schon mit einem Sieg gegen Regensburg. "Alle Spiele gegen Regensburg waren für uns ekelhaft. Sie waren auch knapp", sagt Schütz mit Blick auf die bisherigen drei Pflichtspielresultate (3:2, 2:3 und 3:2 n.V.). "Das Spiel am Freitag wird also keine g'mahde Wies'n", ist sich der Verteidiger sicher – zumal das Formtief des ESVK weiter anhält.

Kaufbeuren derzeit im Formtief in der DEL2

Würden nur die vergangenen fünf Matches zählen, dann wäre Kaufbeuren Liga-13., hätte mit neun Treffern die harmloseste Offensive. Auf die Stimmung in der Kabine drücke alles das nicht. "Die Stimmung ist hier so gut wie nie zuvor", sagt der 25-Jährige, der 2015 erstmals das ESVK-Dress trug. "Unser Zusammenhalt ist einfach brutal", erzählt er. Und mit Blick auf die aktuellen Schwächen würde das Team "ganz genau" wissen, wo es besser gehe. Mit Blick auf die nun geklärte Torhüterfrage bleibt zu attestieren: Besser geht's dort für den ESVK kaum