Die SG Niedersonthofen/Martinszell: Alles Wichtige rund um den Allgäuer Bezirksligisten

Die SG Niedersonthofen/Martinszell spielt in der Saison 2022/23 in der Bezirksliga Schwaben Süd. Hier finden Sie alles Wichtige zu Tabelle, Spielplan und Kader.

06.04.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Die SG Niedersonthofen/Martinszell spielt seit der Saison 2022/23 in der Bezirksliga Schwaben Süd. Die Spielgemeinschaft der beiden Ortschaften im Oberallgäu besteht seit 2002. Sie wurde aus den Fußballabteilungen des SSV Niedersonthofen und des ASV Martinszell gegründet. Zur laufenden Saison stieg die Spielgemeinschaft erstmals in die Bezirksliga und damit in die höchste Spielklasse Schwabens auf. Dort mischt der Aufsteiger kräftig mit und befindet sich derzeit im oberen Tabellenmittelfeld (Stand: 6. April 2023). Alles Wichtige zum Verein - Spielplan, Ergebnisse, Tabelle und Kader - finden Sie in diesem Artikel.

Auf folgende Punkte gehen wir in diesem Artikel ein:

SG Niedersonthofen/Martinszell - Der Spielplan in der Bezirksliga Schwaben Süd 2022/23 Die Ergebnisse der SG Niedersonthofen/Martinszell in der Spielzeit 2022/23

So steht die SG Niedersonthofen/Martinszell in der Tabelle in der Saison 2022/23 da

SG Niedersonthofen/Martinszell - Das ist der Kader in der Saison 2022/23

SG Niedersonthofen/Martinszell - Wann ist das nächste Spiel in der Bezirksliga Schwaben Süd?

In der Bezirksliga Schwaben Süd treten in der Saison 2022/23 insgesamt 16 Mannschaften an. Die SG Niedersonthofen/Martinszell ist neben dem TSV Dinkelscherben, dem SVO Germaringen und dem Kissinger SC einer von vier Aufsteigern. Alle 16 Teams treten in Hin- und Rückrunde insgesamt zweimal gegeneinander an. Somit umfasst der Spielplan 30 Spiele pro Mannschaft.

Das ist der Spielplan der SG Niedersonthofen/Martinszell in der Saison 2022/23:

Juli 2022

August 2022

Sa. 06.08.22, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - SV Türkgücü Königsbrunn (0:1)

- SV Türkgücü Königsbrunn So. 14.08.22, 15 Uhr: SV Cosmos Aystetten - SG Niedersonthofen/Martinszell (1:1)

Sa. 20.08.22, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - SpVgg Kaufbeuren (0:3)

- SpVgg Kaufbeuren Sa. 27.08.22, 15.30 Uhr: TSV Bobingen - SG Niedersonthofen/Martinszell (4:1)

September 2022

So. 04.09.22, 15 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - SV Egg a. d. Günz (2:4)

- SV Egg a. d. Günz So. 11.09.22, 15 Uhr: SVO Germaringen - SG Niedersonthofen/Martinszell (2:3)

Do. 15.09.22, 18.30 Uhr: TSV Ottobeuren SG Niedersonthofen/Martinszell (4:2)

So. 25.09.22, 15 Uhr: TSV Dinkelscherben - SG Niedersonthofen/Martinszell (6:1)

Oktober 2022

So. 02.10.22, 15 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - Kissinger SC (3:2)

- Kissinger SC Sa. 08.10.22, 15 Uhr: FC Heimertingen - SG Niedersonthofen/Martinszell (0:0)

Sa. 22.10.22, 15 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TV Bad Grönenbach (6:0)

- TV Bad Grönenbach Sa. 29.10.22, 14 Uhr: FC Thalhofen - SG Niedersonthofen/Martinszell (0:4)

November 2022

Sa. 05.11.22, 16 Uhr: FC Oberstdorf - SG Niedersonthofen/Martinszell (5:5)

Sa. 12.11.22, 14 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TSV Haunstetten (5:1)

- TSV Haunstetten So. 20.11.22, 14 Uhr: SV Türkgücü Königsbrunn - SG Niedersonthofen/Martinszell (1:0)

- Winterpause in der Bezirksliga Schwaben Süd -

März 2023

So. 12.03.23, 14.30 Uhr: TSV Ziemetshausen - SG Niedersonthofen/Martinszell (1:2)

Sa. 18.03.23, 14 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - SV Cosmos Aystetten (4:3)

- SV Cosmos Aystetten Sa. 25.03.23, 14 Uhr: SpVgg Kaufbeuren - SG Niedersonthofen/Martinszell (0:2)

April 2023

Sa. 01.04.23, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TSV Bobingen (1:1)

- TSV Bobingen Do. 06.04.23, 18.30 Uhr: SV Egg a. d. Günz - SG Niedersonthofen/Martinszell

Mo. 10.04.23, 15 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - SVO Germaringen

- SVO Germaringen Sa. 15.04.23, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TSV Ottobeuren

- TSV Ottobeuren Sa. 22.04.23, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TSV Dinkelscherben

- TSV Dinkelscherben So. 30.04.23, 15 Uhr: Kissinger SC - SG Niedersonthofen/Martinszell

Mai 2023

Sa. 06.05.23, 15.30 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - FC Heimertingen

- FC Heimertingen So. 14.05.23, 15 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - TSV Ziemetshausen

- TSV Ziemetshausen Sa. 20.05.23, 14 Uhr: TV Bad Grönenbach - SG Niedersonthofen/Martinszell

Sa. 27.05.23, 14 Uhr: SG Niedersonthofen/Martinszell - FC Thalhofen

Bezirksliga Schwaben Süd 2022/23: Wie steht die SG Niedersonthofen/Martinszell in der Tabelle da?

Die SG Niedersonthofen/Martinszell steht nach absolvierten zwei Dritteln der Saison 2022/23 in der Bezirksliga Schwaben Süd im gesicherten Tabellenmittelfeld. Sowohl nach oben als auch nach unten ist noch alles möglich.

SG Niedersonthofen/Martinszell - Das ist der Kader in der Saison 2022/23

Torwart

Marcel Becker

Kevin Kühnel

Ferdinand Leimgruber

Abwehr

Morris Albrecht

Manuel Bayrhof

Matthias Bechteler

Marius Jaeck

Robert Jaeck

Lukas Mayr

Dennis Picknik

Mittelfeld

Andreas Abend

Kilian Durach

Simon Frasch (Spielertrainer)

Maximilian Gebhart

Tim Kern

Christoph Kiesel

Fabian Maderholz

Sebastian Perner

Sebastian Reichart

Elias Ruepp

Stefan Still

Florian Zettler

Sturm

Dominik Linder

Felix Schoenfelder

Marcus Stehle

Felix Thum (Spielertrainer)

Mehr Nachrichten aus dem Sport im Allgäu lesen Sie hier.