Zweifache Olympia-Teilnehmerin startet beim Silvesterlauf in Kempten

Sabrina Mockenhaupt geht in Kempten über 10 Kilometer an den Start. Die 42-Jährige gehört zu den besten Langstreckenläuferinnen Deutschlands.

30.12.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Eine hochkarätige Starterin hat sich für den Silvesterlauf in Kempten angekündigt. Wie Veranstalter Joachim Saukel bestätigte, geht Sabrina Mockenhaupt am Samstag über 10 Kilometer an den Start. „Diese Nachricht freut uns sehr“, sagt Saukel.

Mockenhaupt wohnt seit einigen Jahren in Metzingen auf der Schwäbischen Alb. „Sie hat sich aufgrund der räumlichen Nähe schon vorher für Laufveranstaltungen im Allgäu interessiert“, sagt Saukel. „Ich habe sie auch persönlich kennengelernt. ’Mocki’ ist eine unglaubliche Bereicherung für das Starterfeld.“

Sabrina Mockenhaupt ist die erfolgreichste deutsche Langstreckenläuferin

Mockenhaupt gilt als erfolgreichste deutsche Langstreckenläuferin. Die 42-Jährige ist 45-fache Deutsche Meisterin, wurde Vierte über 10.000 Meter bei der EM 2010 in Barcelona und nahm an den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London teil. Beim New-York-City-Marathon im November 2013 erreichte sie mit 2:29:10 Stunden den siebten Platz und war die beste Deutsche im Feld. „Sie gehört zu den Top-Favoritinnen beim Silvesterlauf“, sagt Saukel. „Aber ich habe auch Madlen Kappeler ganz oben auf der Rechnung.“

Bei den Männer zählen unter anderem Tobias Prater, Fabian Eisenlauer, Simon Pulfer oder Johannes Hillebrand zu den Favoriten.

2000 Teilnehmer zu Silvesterlauf 2022 erwartet

Um 13.30 Uhr fällt am Samstag im Kemptener Illerstadion der Startschuss zu den Läufen über 5 und 10 Kilometer. Saukel rechnet mit insgesamt 2000 Teilnehmern. „Sollten die Temperaturen tatsächlich so mild werden wie erwartet, könnte die Zahl der Teilnehmer durch spontane Zusagen noch steigen“, sagt der Organisator. Stand Freitag gingen 1760 Anmeldungen für den Silvesterlauf ein.

