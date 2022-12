Madlen Kappeler und René Höchenberger sind die Sieger beim Silvesterlauf in Kempten

Die Laufszene im Allgäu trifft sich beim Silvesterlauf in Kempten: 1600 Läufer sind am Start. Beim 10-Kilometer-Rennen der Männer gibt es ein Fotofinish.

31.12.2022 | Stand: 19:39 Uhr

Die frühlingshaften Temperaturen um die 16 Grad waren dem ein oder anderen Läufer fast schon zu warm. Es war jedenfalls ein ungewohntes Ambiente beim Silvesterlauf in Kempten, als die 1600 Läufer am Samstagnachmittag im Illerstadion an den Start gingen. Die Top-Läufer über 5 und 10 Kilometer zogen schon während der Stadionrunde das Tempo an, manche hielten die Geschwindigkeit bis zum Ende hoch. So lieferten sich René Höchenberger (endless local Running Team) und Luca Hilbert (SV Oberreute) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Höchenberger am Ende knapp für sich entschied. In 31:14 Minuten siegte er vor Hilbert, Dritter wurde Fabian Eisenlauer (Laufsport Saukel b_faster).

Madlen Kappeler kämpft sich beim Silvesterlauf in Kempten ins Ziel

Bei den Frauen gewann Madlen Kappeler (Laufsport Saukel b_faster) über 10 Kilometer vor ihrer Teamkollegin Julia Skala und Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt aus Metzingen. Mockenhaupt gilt als erfolgreichste deutsche Langstreckenläuferin. Die 42-Jährige ist 45-fache Deutsche Meisterin, wurde Vierte über 10.000 Meter bei der EM 2010 in Barcelona und nahm an den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London teil. Beim New-York-City-Marathon im November 2013 erreichte sie mit 2:29:10 Stunden den siebten Platz und war die beste Deutsche im Feld.

Die Prophezeiung von Organisator Joachim Saukel trat jedenfalls ein. Er hatte im Vorfeld schon mit einem Erfolg Kappelers, die nach ihrem Zieleinlauf von Krämpfen geplagt wurde, gerechnet. Über 5 Kilometer war der Österreicher Maximilian Fridrich (Leichtathletikteam Salzburg) beim Silvesterlauf 2022 der Schnellste, bei den Frauen dominierte Tsambika Jäger vom SSV Ulm.