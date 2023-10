Ski-Funktionäre klagen: „Sind am Pranger“

In Schwangau wurden nun die Perspektiven des Ski-Sports im Allgäu diskutiert – am Beispiel eines Lifts, der bald von Vereinen in Eigenregie betrieben wird.

18.10.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Es ist ein Vergleich, der in der Branche inzwischen oft zu hören ist: Würden alle Österreicher ihre Elektrogeräte ausschalten, anstatt sie auf Stand-by zu belassen, wäre der Energiebedarf aller Skigebiete mehr als gedeckt. Auch bei einer Diskussionsrunde in Schwangau zur Zukunft des Wintersports im Allgäu kam dieser Umstand wieder zur Sprache. Denn der alpine Wintersport ist in Zeiten des Klimawandels starker Kritik ausgesetzt. Dessen sind sich auch die Männer bewusst, die an dem Abend in Schwangau diskutieren. „Aber es gibt eben nicht immer nur die eine Seite der Wahrheit“, sagt etwa Wolfgang Maier, Sport-Vorstand des Deutschen Ski-Verbands (DSV).

