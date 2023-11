Oberstdorfer Ski-Ass Elina Lipp feiert in Levi ihr Weltcup-Debüt

Die 21-jährige Skifahrerin steht bei den Slaloms in Finnland erstmals im Weltcup-Aufgebot des DSV. Der Start einer weiteren Oberstdorferin ist noch fraglich.

Skifahrerin Elina Lipp vom SC Oberstdorf feiert am Wochenende beim Slalom in Levi/Finnland ihr Weltcup-Debüt. Die 21-Jährige überzeugte vergangene Saison mit mehreren starken Ergebnissen in Fis-Rennen sowie im Europa Cup und absolvierte bereits die Sommervorbereitung mit dem Weltcup-Team.

Lipp ist eine von vier fixen deutschen Starterinnen bei den beiden Rennen am Samstag und Sonntag. Zudem sind Top-Fahrerin Lena Dürr sowie Andrea Filser und Emma Aicher gesetzt. "Wir wollen in Levi an die positiven Rennen der letzten Jahre anknüpfen und uns mannschaftlich gut präsentieren. Lena Dürr rangiert in der aktuellen Weltrangliste auf Platz vier und hat damit die besten Voraussetzungen unserer Starterinnen, ein Top-Ergebnis einzufahren", wird Frauen-Bundestrainer Andreas Puelacher in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbandes zitiert.

Über Start von Jessica Hilzinger soll kurfristig entschieden werden

Ob ihre SCO-Teamkollegin Jessica Hilzinger nach ihrer Knöchelverletzung startet, soll nach einem Training vor Ort in Levi kurzfristig entschieden werden, kündigte der Deutsche Skiverband an. Hilzinger hatte sich vor zwei Wochen im Training auf der Diavolezza in der Schweiz eine Knöchelstauchung im rechten Sprunggelenk zugezogen.

Zunächst hieß es vom DSV, die 26-Jährige falle rund vier Wochen aus. Mittlerweile hat Hilzinger aber bereits wieder auf Ski trainiert.

Weltcup-Abfahrt der Männer am Wochenende in Zermatt

Die Slaloms in Levi beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr mit dem 1. Durchgang. Der 2. Lauf startet jeweils um 13 Uhr.

Die Männer starten nach der Absage des Riesensaloms in Sölden vor zwei Wochen indes mit einem Speedwochenende in die Saison. In Zermatt/ Schweiz stehen zwei Abfahrten auf dem Programm. Mehr dazu lesen Sie hier.

