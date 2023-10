Frühestens 2027 kommt der Alpin-Weltcup wieder ins Allgäu

Schneearme Winter und umstrittene Reformpläne des neuen FIS-Präsidenten haben die Planungen in Ofterschwang zuletzt erschwert. Nun gibt es aber positive Signale.

25.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Wenn am kommenden Wochenende die Skifans im Allgäu zum Weltcup-Auftakt an den Rettenbachgletscher bei Sölden blicken, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Ist das Allgäu mittlerweile eigentlich ganz rausgeflogen aus dem Weltcup-Kalender? Was ist eigentlich mit den Rennen in Ofterschwang, die in den letzten 25 Jahren regelmäßig stattgefunden haben und sowohl bei Sportlern, Funktionären und Fans auf ein extrem positives Echo gestoßen sind?

