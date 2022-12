Schockmoment für Allgäuer Skicrosser Bohnacker: Schwerer Sturz bei Weltcup in der Schweiz

Skicrosser Daniel Bohnacker muss nach schwerem Sturz ins Krankenhaus. Johanna Holzmann und Tobias Müller verpassen beim Weltcup in Arosa Top-Platzierungen.

13.12.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Die Allgäuer Skicrosser haben beim Weltcup in Arosa/ Schweiz Top-Platzierungen verpasst. Johanna Holzmann (SC Oberstdorf) und Tobias Müller (SC Fischen) scheiterten beim Nachtrennen am späten Montagabend im Viertelfinale und kamen auf die Ränge 14 und elf. Am Donnerstag hatte Müller beim ersten Weltcup der Saison in Val Thorens/Frankreich mit Rang zwei noch sein bestes Karriere-Ergebnis gefeiert.

Für einen Schreckmoment sorgte der Wahl-Allgäuer Daniel Bohnacker. Er stürzte im Achtelfinale schwer, blieb zunächst benommen auf dem Kurs liegen. und musste mit dem Akja abtransportiert werden. Zur Untersuchung kam er ins Kantonsspital Graubünden in Chur. Der 32-Jährige aus Obermaiselstein (Oberallgäu) zog sich laut Sportschau eine Gehirnerschütterung zu. Letztlich wurde er 25.

Bohnacker gibt leichte Entwarnung

Bei Instagram gab Bohnacker mittlerweile leichte Entwarnung. "Hätte wieder mal schlimmer kommen können! Mir gehts den Umständen entsprechend gut. Wann und wie es weiter geht, werden die nächsten Wochen zeigen", schrieb der Wahl-Allgäuer und postete ein Bild aus dem Krankenhaus sowie eine Aufnahme seines spektakulären Sturzes.

Zwar lief der Weltcup in Arosa für die Allgäuer Athleten nicht nach Plan, das deutsche Skicross-Team holte dennoch starke Ergebnisse. Daniela Maier fuhr bei den Frauen als Dritte aufs Podium. Die Männer verpassten das Podest nur hauchdünn. Tim Hronek wurde Vierter, Florian Fischer Fünfter und Florian Wilmsmann Sechster.

