Stabübergabe am Alpinen Trainingszentrum in Oberjoch - Benno Groß folgt auf Florian Beck

Ex-Skirennläufer Florian Beck hört als Leiter des Alpinen Trainingszentrums Allgäu (ATA) am Iseler auf. Daten und Fakten, aber auch Kurioses aus 18 Jahren.

Von Dieter Haug

27.10.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Wachablösung am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) am Iseler in Oberjoch. Nach 17 ereignisreichen Jahren übergibt ATA-Leiter Florian Beck den Stab an Benno Groß. Eine Chronologie – in Auszügen – der vergangenen knapp zwei Dekaden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.