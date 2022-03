Die Organisatoren ziehen nach dem Skifliegen in Oberstdorf 2022 ein positives Fazit. Warum aus ihrer Sicht die Zuschauerkapazitäten wieder erhöht werden müssen.

22.03.2022 | Stand: 07:40 Uhr

Sportlich lief alles wie am Schnürchen. Nach drei Tagen Skiflug-Weltcup können Generalsekretär Florian Stern und sein haupt- und ehrenamtliches Helferteam in Oberstdorf den Daumen getrost nach oben recken. „Nach all den wochenlangen Vorbereitungen und Unwägbarkeiten einer solchen Veranstaltung sind wir sehr zufrieden, wie die Wettbewerbe abgelaufen sind“, sagt Stern.