Schanze frei in Buchenberg - So lief die Minitournee auf neuer Anlage

Ein besonderer Tag für die Sprungabteilung des Vereins: Wettbewerb der Minitournee findet nach zweijähriger Renovierung der Anlage wieder zu Hause statt.

25.10.2023 | Stand: 07:44 Uhr

Es war für die Sprungabteilung des TSV Buchenbergs ein ganz besonderer Tag: In den vergangenen zwei Jahren wurde die Minitournee anstatt in Buchenberg auf den Schanzen des Nachbarvereins WSV Isny in Großholzleute ausgetragen. Pünktlich zur diesjährigen Veranstaltung ist das Projekt fertig geworden. Die beiden Sprungschanzen in Buchenberg erstrahlen nach der Renovierung im neuen Glanz. Viele Monate Arbeit durch Firmen und ehrenamtliche Helfer, allen voran Philipp Laminet, sowie die vielfältige finanzielle Unterstützung machten es möglich, sowohl die K15- als auch die K35-Schanze für den Verein zu erhalten.

Die offizielle Eröffnung der Schanzen findet im Frühjahr 2024 statt. Da die Anlage jedoch schon jetzt die neue Zertifizierung erhalten hat, konnte der Allgäuer Nachwuchs die Schanzen beim dritten Wettkampf der 38. Möbel-Löffler-Minitournee erstmals testen. 44 Sportler im Alter von fünf bis 17 Jahren aus Oberstdorf, Partenkirchen, Isny und Buchenberg nutzen die Gelegenheit, schließlich ging es ja auch um neue Schanzenrekorde.

Emma Fässler vom SC Oberstdorf wartet auf ihren Sprung. Bild: Ralf Lienert

Die Jüngeren (Jahrgang 2018 bis 2014) sprangen zunächst auf der Heini-Rimmel-Schanze (K15) und die „Newcomer“ auf einem im Schanzenhang montierten Sprungbock. Danach fand der Wettbewerb der Älteren auf der Haslach-Rain-Schanze (K35) ab Jahrgang 2014 statt. Auf einer abwechslungsreichen Runde fand dann ein Vielfältigkeitslauf statt, der die Wertung zur Nordischen Kombination komplettierte. Viele Zuschauer waren gekommen und freuten sich mit den Sportlern, dass in Buchenberg endlich wieder gesprungen werden kann.

Thaddäus Wehr (9) wurde Zweiter in der Schülerklasse S10. Bild: Ralf Lienert

Die Gastgeber brachten 14 Springerinnen und Springer an den Start. Zwei von ihnen waren Newcomer: Lasse Roth (6) und Leni Seltmann (7). Auf der „kleinen“ Schanze gewann Marie Schindele (7) in der Schülerklasse S8, Thaddäus Wehr (9) wurde Zweiter in der Schülerklasse S10. In beiden Durchgängen kam der beste Springer auf dieser Schanze vom TSV Buchenberg: Jan Misiek (8/S9). Er sprang 13,5 und 14 Meter, gewann die Schülerklasse und hält den Schanzenrekord.

Großer Andrang an der neuen Schanze des TSV Buchenberg. Bild: Ralf Lienert

Weltcup-Profis kommen zur Siegerehrung

Auf der „großen“ Schanze siegte die Lokalmatadorin Antonia Wegmann (11/Mädchen). Der Schanzenrekord ging mit 33,5 Metern an Linus Schmid (S13) vom SC Oberstdorf. Beim Vielfältigkeitslauf zeigten die Buchenberger ihre Laufstärke und schafften fünf von zehn Klassenbestzeiten. Wehr lief die drittschnellste Zeit über 1,25 und Hannes Dornach die schnellste Zeit über 2,5 Kilometer. Buchenberg lag im Medaillenspiegel sowohl im Spezialsprung als auch der Nordischen Kombination vorne.

Tradition bei der Buchenberger Minitournee hat der Besuch der Kaderathleten des TSV. Die Weltcup-Athleten David und Simon Mach nahmen die Siegerehrung vor – ein besonderes Erlebnis für die Jüngsten.

Jan Feliks Misiek vom TSV Buchenberg Bild: Ralf Lienert

Ergebnisse der Sportler des TSV Buchenberg (Spezialsprung/Nordische Kombination)

Newcomer Lasse Roth 3./4.; Leni Seltmann 4./1. S8m/w Marie Schindele 1./1. S9m/w Jan Misiek 1./3.; Mia Roth 8./7.; Marlene Dornach 10./12. S10m/ w Thaddäus Wehr 2./1.; Hugo Marton 4./ 3. S11/m/w Jona Prestel 3./3.; Fanciszek Misiek 6. S12m Hannes Dornach 2./ 2.

S12/13 Antonia Wegmann 1./1. Offene Klasse Tamino Bickel 2./2.; Levin Meier 4.

S12/13 Antonia Wegmann 1./1. Offene Klasse Tamino Bickel 2./2.; Levin Meier 4.

