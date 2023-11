Slalom-Asse Sebastian Holzmann und Fabian Himmelsbach sind bereit für den Saisonstart

Erstmals wird in Gurgl/Tirol ein Slalom-Weltcup ausgetragen. Mit am Start stehen bei der Premiere ein Oberstdorfer und ein Sonthofer. Ein anderer pausiert noch.

16.11.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Im dritten Anlauf soll es endlich richtig losgehen. Nachdem der Riesenslalom in Sölden sowie die beiden Abfahrten am Matterhorn witterungsbedingt abgesagt worden sind, steht für die alpinen Männer am Samstag (10 Uhr) der erste Slalom-Weltcup des Winters in Gurgl/Tirol an. Mit dabei im fünfköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes sind die Allgäuer Technikspezialisten Sebastian Holzmann (30, SC Oberstdorf) und Fabian Himmelsbach (24, SC Sonthofen).

Lob bekamen die Oberallgäuer vorab vom besten deutschen Slalom-Fahrer der vergangenen Jahre, Linus Straßer: „In meinem Team ist natürlich Sebastian Holzmann, derjenige, der im Training richtig gut performt“, sagte er im DSV-Magazin Ski&Berge. „Und dann Fabian Himmelsbach, der nach seinem Material-Wechsel einen sehr guten Eindruck macht.“ Neben Straßer (TSV 1860 München), Holzmann und Himmelsbach hat der DSV Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) sowie Weltcup-Neuling Linus Witte (SC Bad Aibling) nominiert.

Alexander Schmid konzentriert sich nach Kreuzbandriss vorerst auf den Riesenslalom

Den Feinschliff unmittelbar vor dem Saisonauftakt holten sich die DSV-Asse in den vergangenen Tagen bei einem Trainingslager in Storklinten im Norden Schwedens. Dort lieferten Holzmann und Himmelsbach bei einem Fis-Rennen mit den Rängen sechs und sieben ab.

Mit dabei im hohen Norden war auch Parallel-Weltmeister Alexander Schmid (29, SC Fischen), der sich nach seinem Kreuzbandriss im März aber vorerst auf seine Kerndisziplin Riesenslalom fokussiert.

Zwei Abfahrten der Frauen in Zermatt

Die alpinen Frauen sind am Wochenende in Zermatt/Cervinia im Einsatz. Am Matterhorn steht am Samstag und Sonntag je eine Abfahrt auf dem Programm. Rennläuferinnen aus der Region sind nicht am Start.

