So erklären ESVK-Spieler ihren 7:2-Sieg gegen Weißwasser

ESV Kaufbeuren gewinnt Heimspiel deutlich. Für Trainer Tray Tuomie ist es der dritte Sieg im dritten Spiel. Wie viel hat er bisher schon geändert?

18.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Mit 7:2 hat der ESV Kaufbeuren am Sonntagabend vor knapp 1600 Zuschauern in der Erdgas Schwaben Arena den bisher höchsten Saisonsieg in der DEL 2 eingefahren. Speziell im letzten Drittel spielten die Buron Joker ihren Gegner aus Weißwasser förmlich an die Wand. Und dennoch gibt es in der Reihen der Kaufbeurer einen echten Pechvogel: Torwart Stefan Vajs. Der 33-Jährige laborierte bis vergangene Woche an einer langwierigen Verletzung, die er sich schon Anfang dieses Jahres zugezogen hatte. Unter anderem beim Gastspiel in Frankfurt Anfang Oktober musste Vajs nach 20 Minuten vom Eis.