joggen im Herbst: Tipps für Allgäuer Hobbyläufer

Im Herbst fällt es vielen Hobbyläufern schwer, draußen zu trainieren. Sabine Nagel von der LG Allgäu gibt Tipps, wie man sich trotz Schmuddelwetters fit hält.

20.11.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Schmuddelwetter und kühle Temperaturen locken Läufer im Herbst nicht gerade nach draußen. Sabine Nagel gibt Tipps, wie ambitionierte Hobby-Sportler dennoch fit bleiben können. Die 35-Jährige tritt für die Laufgemeinschaft (LG) Allgäu sowie für den SVO Leichtathletik Germaringen an. Beispielsweise glänzte sie bei der Grüntenstafette im Berglauf bei den Frauen mit der drittbesten Zeit. Sie holte zudem bei der deutschen Berglaufmeisterschaft am Hörnle bei Bad Kohlgrub Bronze in der Altersklasse W 35. Bei der WM im Berglauf im Stubaital erreichte sie ebenfalls Bronze in der AK W 35 sowie Gold in der Mannschaftswertung