Einzelrennen statt Massenstart  - der Silvesterlauf 2021 in Kempten

Laufevent erstreckt sich auch in diesem Jahr über 13 Tage. Die Läufer können zwischen verschiedenen Strecken wählen.

03.12.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Auch in diesem Jahr schnüren Läufer aller Altersklassen zum Jahreswechsel in Kempten wieder ihre Laufschuhe. Beim Silvesterlauf 2021 geht es nicht an einem Tag auf die Strecken, die Veranstaltung findet über 13 Tage vom 25. Dezember bis zum 6. Januar statt. Laut Organisator Joachim Saukel habe ich mit dem letztjährigen Silvesterlauf und den Laufsportwochen im Frühling gezeigt, dass auch ein an die Pandemie angepasstes Wettkampfformat bei den Läufern Begeisterung auslösen kann. „Wir haben den Vorteil, dass wir den Läufern mit unserem bewährten Solo-Lauf-Konzept eine attraktive und sichere Wettkampf-Alternative anbieten können“, erklärt Joachim Saukel. „Die Läufer freuen sich riesig, in diesen Zeiten überhaupt einen Wettkampf zu bestreiten.“

Die Läufer können die Strecken zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 13 Tage absolvieren. Nach Anmeldung erhalten die Läufer eine Startnummer mit Transponder und werden über Zeitnahme-Technik auf der Strecke automatisch erfasst. Die Strecken können bis zu fünf Mal absolviert werden. Damit bleibe der Wettkampf laut Saukel bis zum letzten Tag spannend.

Aufgrund des entzerrten Wettkampfzeitraumes auf dreizehn Tage ist die Wahrung der Sicherheitsabstände selbst bei einer großen Teilnehmerzahl unproblematisch. „Das Format ist so ausgelegt, dass jeder Teilnehmer seinen Wettkampf sicher bestreiten kann“, erläutert Organisator Joachim Saukel. „Solange sich die Läufer an die geltenden Bestimmungen halten, besteht kein Risiko. Daher weisen wir auch wo immer möglich daraufhin, sich an die Auflagen zu halten.“

Zur Wahl stehen beim Silvesterlauf wieder die beiden Strecken über 5 oder 10 Kilometer. Start- und Ziellinie, die gleichzeitig den Wendepunkt für den 10 Kilometer-Lauf bildet, befinden sich im Kemptener Illerstadion. Von dort geht es an der Iller entlang Richtung Norden, bevor es nach einer Schlaufe am Seggersbogen auf gleichem Weg zum Ausgangspunkt zurückgeht. Die Teilnehmer des 10 Kilometer-Laufs absolvieren die Runde nach der Wende im Illerstadion ein weiteres Mal.

Neben der Mannschaftswertung über 10 Kilometer gibt es in diesem Jahr eine weitere Teamwertung über 5 Kilometer. Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren können sich gemeinsam mit einem Elternteil in der Familienwertung messen. Die Mutter-Kind-Teams und Vater-Kind-Teams gehen jeweils in eine eigene Wertung, ebenso wird nach Alter der Kinder unterteilt (U12 und U14), woraus sich vier verschiedene Familienwertungen ergeben.

Lesen Sie auch