So lief der Ironman auf Hawaii für die Sportler aus dem Allgäu

Alle Allgäuer Triathleten erreichen bei der lronman-WM auf Hawaii das Ziel am legendären Alii Drive. Auf dem Weg hat einer von ihnen ein kurioses Erlebnis.

12.10.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Am Ende flossen nur noch Freudentränen und die Glückshormone feierten ein Fest: Trotz überaus schwieriger Windverhältnisse sind bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii alle Allgäuer im Ziel in Kailua-Kona angekommen. Nach 3,86 Kilometer Schwimmen im Pazifischen Ozean sowie 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen überquerten sie freudestrahlen die Finisher-Line am legendären Alii Drive. Anschließend schilderten sie uns ihre – teils kuriosen – Eindrücke und Empfindungen, die sie auf dem beschwerlichen Weg dorthin erlebten.

