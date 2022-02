Olympia aus Allgäuer Sicht: Medaillenglück, aber auch große Dramen

Zweimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze – die Bilanz der Allgäuer bei Olympia 2022 lässt sich sehen. In Erinnerung bleiben aber auch andere Ereignisse.

21.02.2022 | Stand: 18:29 Uhr

Die meisten Allgäuer Athleten, die bei den Olympischen Spielen in Peking am Start waren, haben wieder deutschen Boden unter den Füßen. Und sie zeigen in den sozialen Netzwerken, dass sie froh und dankbar darüber sind, dass sie die Zeit der Ungewissheit, der strengen Corona-Tests und dem limitierten Leben in der Olympia-Bubble hinter sich haben. Endlich wieder daheim, endlich wieder Familie, endlich wieder normales Essen. Jetzt ist auch die Zeit, Erfolge und Misserfolge noch einmal Revue passieren zu lassen, ehe nach nur wenigen Tagen Pause wieder Weltcups, Wettkämpfe oder Trainingsalltag anstehen.

Wie es mit den Empfängen der Allgäuer Olympioniken aussieht

Rauschende Empfänge wird es aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Dr. Peter Kruijer, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf, hat mit der Gemeinde, den Vertretern des Eissportclubs, der Sportstätten und der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH lange überlegt, den Oberstdorfer Bürgern die Gelegenheit zu geben, die erfolgreichen Olympia-Teilnehmer zu feiern. Doch die Entscheidung fiel einstimmig aus.

Athleten sind schon wieder im Weltcup unterwegs

Weil sich die meisten Athleten schon wieder für die nächsten Weltcups vorbereiten und weiter in ihrer Anti-Corona-Blase bleiben müssen, macht ein großer Empfang, wie er nach erfolgreichen Großereignissen in all den Jahren in Oberstdorf üblich war, diesmal keinen Sinn. „Wir schieben das lieber ans Ende der Weltcup-Saison. Da können wir dann unbeschwerter miteinander feiern“, sagt Kruijer. Ein genaues Datum werde noch bekannt gegeben. Auf einem großen Banner am Oberstdorfer Kreisel haben Marktgemeinde, ECO und SCO den Athleten bereits mitgeteilt, dass sie stolz auf sie sind. Und: „Wir feiern mit Euch. Versprochen!“

Die DSV-Langläuferinnen Victoria Carl (links) und Katharina Hennig feiern nach dem gewonnen Team-Sprint. Bild: Daniel Karmann

Auch in Sonthofen wird vorerst nicht groß gefeiert. Dort, wo die Überraschungsolympiasiegerin im Teamsprint der Langläuferinnen, Katharina Hennig, wohnt. Es sei lediglich ein kleiner Besuch im Rathaus mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt vorgesehen, heißt es aus Sonthofen.

Erinnerungen an Olympia 2018 in Pyeongchang

So bleibt den Athleten und Fans nur eins: die Erinnerung an die großen sportlichen Momente in Zhangjiakou. Unvergessen der erste Kombinationswettkampf, bei dem Johannes Rydzek vom SC Oberstdorf drauf und dran war, sich nach seinem Doppel-Olympiasieg von Pyeongchang 2018 noch einmal die Krone aufzusetzen, bei dem aber sein Vereinskamerad Vinzenz Geiger von hinten heranflog, als wären ihm Flügel gewachsen und der von Rang 11 auf Platz 1 spurtete. Ein olympischer Moment für die Allgäuer Glückseligkeit.

Auch ein Allgäuer holt Gold für Deutschland: Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger siegt nach dem Sprung von der Normalschanze und einer kuriosen Aufholjagd auf der zehn Kilometer langen Langlaufstrecke. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild)

Von denen gab es zu nachtschlafender oder arbeitnehmer-unfreundlicher Zeit noch viele weitere. So wie die Silbermedaillen für die Skispringerin Katharina Althaus, für die 4 x 5-Kilometer-Langlaufstaffel der Frauen mit Schlussläuferin Sofie Krehl oder für das Alpin-Team mit Alexander Schmid und Julian Rauchfuss, die mit allem rechneten – nur nicht mit einem Finale gegen Österreich.

Olympia 2022: Enttäuschung bei Philipp Nawrath und den Skicrossern

Es war aber auch nicht alles Gold, Silber oder Bronze, was glänzte. Biathlet Philipp Nawrath ging leer aus, Althaus wurde im Mixed disqualifiziert, die Skicrosser blieben hinter ihren Erwartungen und auch die Snowboarder mussten ihre Medaillenträume früh begraben. Allen bleibt immerhin die zweifelhafte Ehre, bei diesen besonderen Spielen immerhin dabei gewesen zu sein.

Skispringerin Katharina Althaus vom SC Oberstdorf holte Silber Bild: Peng Ziyang via www.imago-images.de

Wir haben noch einmal alle Resultate der im Allgäu geborenen, wohnenden und trainierenden Sportlerinnen und Sportler zusammengefasst. Und uns den Spaß erlaubt, einen ganz eigenen Medaillenspiegel zu erstellen. Zweimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze würden fürs Allgäu Rang 15 im Schlussklassement bedeuten – hinter Italien und Südkorea, aber vor Slowenien und Finnland ...

Die Medaillen und Platzierungen der Allgäuer Athleten

Goldmedaille

Vinzenz Geiger (24 Jahre/SC Oberstdorf/Nordische Kombination) Einzelwettbewerb Normalschanze/Gundersen 10 km

(24 Jahre/SC Oberstdorf/Nordische Kombination) Einzelwettbewerb Normalschanze/Gundersen 10 km Katharina Hennig (25/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal/wohnt in Sonthofen/Langlauf) Team-Sprint zusammen mit Victoria Karl (26/Zella-Mehlis)

Silbermedaille

Katharina Althaus (25/SC Oberstdorf/Skisprung) Einzelwettkampf Normalschanze

(25/SC Oberstdorf/Skisprung) Einzelwettkampf Normalschanze V inzenz Geiger (s. oben) und Julian Schmid (22/SC Oberstdorf) Nordische Kombination Teamwettbewerb Großschanze/Gundersen zusammen mit Manuel Faißt (29/SV Baiersbronn) und Eric Frenzel (33/SSV Geyer)

(s. oben) und (22/SC Oberstdorf) Nordische Kombination Teamwettbewerb Großschanze/Gundersen zusammen mit Manuel Faißt (29/SV Baiersbronn) und Eric Frenzel (33/SSV Geyer) Katharina Hennig (25/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal/wohnt in Sonthofen) und Sofie Krehl (26/SC Oberstdorf) Langlauf 4 x 5 km Staffel zusammen mit Katherine Sauerbrey (24/Suhl) und Victoria Karl (26/Zella-Mehlis)

(25/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal/wohnt in Sonthofen) und (26/SC Oberstdorf) Langlauf 4 x 5 km Staffel zusammen mit Katherine Sauerbrey (24/Suhl) und Victoria Karl (26/Zella-Mehlis) Julian Rauchfuß (27/RG Mindelheim-Burig) und Alexander Schmid (27/SC Fischen) Ski alpin Teamwettbewerb zusammen mit Emma Aicher (18/SC Mahlstetten), Lena Dürr (30/SV Germering) und Linus Straßer (29/TSV 1860 München)

Bronzemedaille

Karl Geiger (29/SC Oberstdorf/Skispringen) Einzel Großschanze und Team Großschanze an der Seite von Constantin Schmid (22/WSV Oberaudorf), Stephan Leyhe (30/SC Willingen) und Markus Eisenbichler (30/TSV Siegsdorf).

Weitere Platzierungen derAllgäuer Wintersportler

Philipp Nawrath (29/SK Nesselwang/Biathlon)

Platz 4 (4 x 7,5 km Staffel)

Platz 5 (4 x 6 km-Mixed-Staffel)

Platz 19 (12,5 km Verfolgung)

Platz 22 (10 km Sprint) und

Platz 23 (15 km Massenstart)

Katharina Hennig

Platz 5 (10 km klassisch) und

Platz 15 (15 km Skiathlon)

Johannes Rydzek (30/SC Oberstdorf/Nordische Kombination)

Platz 5 (Normalschanze/10 km LL) und Platz 28 (Großschanze/10 km)

Friedrich Moch (21/Isny/Langlauf)

Platz 5 (4 x 10 km-Staffel)

Platz 13 (30 km Skiathlon) und

Platz 31 (50 km Freistil/verkürzt 28,4)

Florian Notz (29/SZ Römerstein/wohnt in Oberstdorf/Langlauf)

Platz 5 (4 x 10-km-Staffel)

Platz 19 (30 km Skiathlon) und 26 (50 km Freistil/verkürzt auf 28,4 km)

Janosch Brugger (24/WSG Schluchsee/wohnt in Fischen/Langlauf)

Platz 5 (4 x 10-km-Staffel)

Platz 20 (15 km klassisch)

Platz 23 (Team-Sprint mit A. Kuchler) Platz 38 (Sprint)

Jana Fischer (22/SC Löffingen/Fischen/Snowboardcross)

Platz 5 (Team-Mixed mit Martin Nörl)

Platz 27 (Einzel)

Martin Nörl (28/DJK Adlkofen/Sonthofen/Snowboardcross)

Platz 5 (Team-Mixed mit Jana Fischer) Platz 9 (Einzel)

Vinzenz Geiger

Platz 7 (Großschanze/10 km)

Julian Schmid

Platz 8 (Normalschanze/10 km) und

Platz 10 (Großschanze/10 km)

André Höflich (24/SC Kempten)

Platz 8 in der Snowboard-Halfpipe

Andreas Sander (32/SG Ennepetal/wohnt in Burgberg)

Platz 8 (Super-G) und

Platz 17 (Abfahrt)

Katharina Althaus

Platz 9 (Mixed-Team nach Disqualifikation)

Selina Freitag (20/SG Nickelhütte Aue/wohnt in Oberstdorf/Skisprung)

Platz 9 (Mixed-Team nach Disqualifikation) und

Platz 19 (Einzel Normalschanze)

Karl Geiger

Platz 9 (Mixed-Team) und

Platz 15 (Einzel Normalschanze)

Sofie Krehl

Platz 11 (Sprint) und

Platz 17 (15 km Skiathlon)

Sabrina Cakmakli (27/SC Partenkirchen/geb. Immenstadt/Ski Freestyle)

Platz 12 im Halfpipe-Wettbewerb

Daniel Bohnacker (31/SC Gerhausen/wohnt in Obermaiselstein/Skicross)

Platz 14 im Einzel

Umito Kirchwehm (21/WSG Feldberg/Oberstdorf/Snowboardcross)

Platz 14

Johanna Holzmann (26/SC Oberstdorf/Skicross)

Platz 15 im Einzel

Pia Fink (26/SV Bremelau/wohnt inFischen/Langlauf)

Platz 15 (Sprint)

Platz 25 (15 km Skiathlon) und

Platz 25 (30 km Freistil)

Nicole Schott (25/Essen/wohnt in Oberstdorf/Eiskunstlauf)

Platz 17 im Frauen-Einzel

Paul Berg (30/SC Konstanz/Sonthofen/Snowbardcross)

Platz 18 im Einzel

Alexander Schmid (s. o.)

Platz 19 im Slalom

Julian Rauchfuss (s. o.)

Platz 20 im Riesenslalom

Juliane Seyfarth (32/WSC Ruhla/Oberstdorf/Skisprung)

Platz 20 Einzel Normalschanze

Tobias Müller (29/SC Fischen/Skicross)

Platz 23

Laura Gimmler (28/SC Oberstdorf/Langlauf)

Platz 33 10 km klassisch

Coletta Rydzek (24/SC Oberstdorf/Langlauf)

Platz 37 in Sprint Qualifikation